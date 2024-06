LAS LÁGRIMA DE 'CHUCKY LOZANO' POR EL 'OJITOS' MEZA

"Me ha dado muchos consejos, he tenido una relación súper bonita con el Profe Meza, para mí es como un padre en el futbol, siempre va, trato de tener mucha comunicación con él, desde Italia hemos tenido comunicaciones muy bonitas y me da un consejo diferente, le tengo mucho cariño y la verdad no tengo muchas palabras para él, siempre me apoyó desde el inicio y tengo muchas cosas bonitas de recuerdos sobre él".