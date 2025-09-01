Chucky Lozano anotó en el LAFC vs. San Diego de MLS.

El mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano anotó con el San Diego FC para encaminar la remontada de 1-2 ante el LAFC de Son Heung-Min en la MLS.

Denis Bouanga, quien estuvo cerca de llegar al América este verano, fue el encargado de abrir el marcador en el Banc of California Stadium con un disparo bombeado dentro del área para techar a CJ dos Santos al minuto 15.

El ‘Chucky’ Lozano emparejó los cartones antes de terminar el primer tiempo. El mexicano aprovechó un pase filtrado de Anders Dreyer para entrar al área y sacar un tiro raso y esquinado que dejó parado a Hugo Lloris al 33’.

Hirving Lozano llegó a nueve goles en los 23 partidos de MLS que ha disputado con San Diego FC; también suma seis asistencias.

Fue Dreyer que le dio la victoria al conjunto de San Diego con un jugadón en el que recortó de taquito dentro del área para quitarse la marca y sacar un potente disparo que batió a Lloris al minuto 66.

Con la victoria de visitante, el San Diego FC que dirige Mikey Varas confirmó su liderato en la Conferencia Oeste al llegar a 56 puntos, fruto de 17 triunfos, cinco empates y siete derrotas.

Mientras que LAFC se estancó en la quinta posición con 41 unidades.