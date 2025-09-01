    Hirving Lozano

    'Chucky' Lozano opaca a Son Heung-Min con gol en el LAFC vs. San Diego FC

    El mexicano anotó para encaminar la remontada del San Diego que confirmó su liderato en la MLS.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Chucky Lozano anotó en el LAFC vs. San Diego de MLS.
    Imagen MLS/Getty Images
    Chucky Lozano anotó en el LAFC vs. San Diego de MLS.

    El mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano anotó con el San Diego FC para encaminar la remontada de 1-2 ante el LAFC de Son Heung-Min en la MLS.

    PUBLICIDAD

    Denis Bouanga, quien estuvo cerca de llegar al América este verano, fue el encargado de abrir el marcador en el Banc of California Stadium con un disparo bombeado dentro del área para techar a CJ dos Santos al minuto 15.

    El ‘Chucky’ Lozano emparejó los cartones antes de terminar el primer tiempo. El mexicano aprovechó un pase filtrado de Anders Dreyer para entrar al área y sacar un tiro raso y esquinado que dejó parado a Hugo Lloris al 33’.

    Hirving Lozano llegó a nueve goles en los 23 partidos de MLS que ha disputado con San Diego FC; también suma seis asistencias.

    Fue Dreyer que le dio la victoria al conjunto de San Diego con un jugadón en el que recortó de taquito dentro del área para quitarse la marca y sacar un potente disparo que batió a Lloris al minuto 66.

    Con la victoria de visitante, el San Diego FC que dirige Mikey Varas confirmó su liderato en la Conferencia Oeste al llegar a 56 puntos, fruto de 17 triunfos, cinco empates y siete derrotas.

    Mientras que LAFC se estancó en la quinta posición con 41 unidades.

    Video ¡Ni Messi ni Suárez! Chucky Lozano hace números de locura en la MLS

    Más sobre San Diego

    1 min
    Chucky Lozano tendrá a Rey Misterio como invitado para el juego de San Diego FC

    Chucky Lozano tendrá a Rey Misterio como invitado para el juego de San Diego FC

    1 min
    ‘Chucky’ Lozano, nombrado Jugador de la Semana en la MLS

    ‘Chucky’ Lozano, nombrado Jugador de la Semana en la MLS

    1 min
    Hirving ‘Chucky’ Lozano anota, pero el San Diego FC pierde en casa ante Salt Lake

    Hirving ‘Chucky’ Lozano anota, pero el San Diego FC pierde en casa ante Salt Lake

    2 min
    Chucky Lozano ve con buenos ojos jugar el Mundial de Clubes

    Chucky Lozano ve con buenos ojos jugar el Mundial de Clubes

    1:38
    Esto piensa Chucky Lozano sobre jugar el Mundial de Clubes

    Esto piensa Chucky Lozano sobre jugar el Mundial de Clubes

    Relacionados:
    Hirving LozanoLAFCMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD