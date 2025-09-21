    Hirving Lozano

    ¡'Chucky' Lozano se engancha con periodista tras pregunta incómoda!

    El mexicano fue cuestionado por su estilo de juego en los últimos partidos con el San Diego FC.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡No se guardó nada! 'Chucky' Lozano se engancha con periodista

    Pese a casi anotar un gol olímpico y dar una asistencia en el empate entre San Diego FC y Atlanta United (1-1), Hirving ‘Chucky’ Lozano fue cuestionado por la prensa en Estados Unidos y el mexicano se enganchó.

    En zona mixta al término del encuentro, un reportero le preguntó al Chucky por qué ya no hace enganches ni encara como lo hacía antes, a lo que el mexicano, visiblemente molesto, respondió con sarcasmo y una sonrisa: “¿Cómo que no lo hago? ¿Qué no viste el partido?”.

    El ‘Chucky’ Lozano no quiso ahondar en su respuesta y optó por voltearse para responder otras preguntas de la prensa.

    El atacante mexicano robó el balón al minuto 32 del partido para meter una diagonal en el área y que su compañero Anders Dreyer abriera el marcador.

    En el segundo tiempo, al 75’, Lozano estuvo muy cerca de darle la victoria al San Diego FC con un golazo olímpico, pero el portero del Atlanta United terminó atajando el sorpresivo cobro del mexicano desde el córner.

    El ‘Chucky’ Lozano suma nueve goles y ocho asistencias en 25 partidos disputados con San Diego FC en la temporada 2025 de la MLS.

    Video La vez que ‘Chucky’ Lozano vistió de Armani en su etapa en Italia

