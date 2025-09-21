¡'Chucky' Lozano se engancha con periodista tras pregunta incómoda!

Video ¡No se guardó nada! 'Chucky' Lozano se engancha con periodista

Pese a casi anotar un gol olímpico y dar una asistencia en el empate entre San Diego FC y Atlanta United (1-1), Hirving ‘Chucky’ Lozano fue cuestionado por la prensa en Estados Unidos y el mexicano se enganchó.

En zona mixta al término del encuentro, un reportero le preguntó al Chucky por qué ya no hace enganches ni encara como lo hacía antes, a lo que el mexicano, visiblemente molesto, respondió con sarcasmo y una sonrisa: “¿Cómo que no lo hago? ¿Qué no viste el partido?”.

El ‘Chucky’ Lozano no quiso ahondar en su respuesta y optó por voltearse para responder otras preguntas de la prensa.

El atacante mexicano robó el balón al minuto 32 del partido para meter una diagonal en el área y que su compañero Anders Dreyer abriera el marcador.

En el segundo tiempo, al 75’, Lozano estuvo muy cerca de darle la victoria al San Diego FC con un golazo olímpico, pero el portero del Atlanta United terminó atajando el sorpresivo cobro del mexicano desde el córner.

El ‘Chucky’ Lozano suma nueve goles y ocho asistencias en 25 partidos disputados con San Diego FC en la temporada 2025 de la MLS.