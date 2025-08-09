Video Golazo de Chucky Lozano a menos de un año del Mundial

Hirving ‘Chucky’ Lozano hizo un golazo que abrió el marcador en el partido San Diego FC vs. Sporting Kansas City dentro de la temporada de la MLS 2025.

Fue el octavo gol del futbolista mexicano esta campaña con el conjunto de expansión del futbol de Estados Unidos y que recién quedó eliminado de la Leagues Cup 2025.

PUBLICIDAD

Fue al minuto 24 que San Diego FC robó una pelota a la zaga de Sporting KC para que ‘Chucky’ Lozano sacara un trallazo de larga distancia y mandara guardar la pelota al ángulo de la portería defendida por Pulskamp.

Si bien en la Leagues Cup se fue en blanco, ‘Chucky’ Lozano lleva ocho dentro de la MLS a la que llegó en febrero pasado tras su paso por el futbol de Europa, donde fue campeón con PSV y Napoli.

Los goles de ‘Chucky’ Lozano con San Diego FC en la MLS 2025 son los siguientes:



