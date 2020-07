Guillermo Barros Schelotto: "Lo que ocurrió ante LAFC no puede ocurrir otra vez"

La dolorosa goleada sufrida por LA Galaxy a manos de LAFC el fin de semana todavía duele en el campamento del club cinco veces ganador de la MLS Cup. Para el entrenador Guillermo Barros Schelotto es una experiencia que tiene que dejar un aprendizaje a su plantel.

"Creo que de ese partido tenemos que aprender que debemos pelear durante 90 minutos", dijo el argentino en la antesala del partido del jueves (8 PM ET / TUDN) frente a Houston Dynamo, en la última jornada del Grupo F del Torneo Especial MLS is Back. "Nada de lo que pasó en ese partido puede cambiar nuestra mentalidad, ni la manera en la que jugamos, ni la actitud que tenemos que tener cuando jugamos. Nada. El partido dura 90 minutos Tenemos que jugar por 90 minutos en la manera en la que comenzamos".

"Me pregunto por qué nos rendimos en el minuto 70. Eso es lo primero que revisar y cuestionarnos por qué pasó", reflexionó el argentino. "No puede ocurrir otra vez. No me gusta eso. Quiero jugar de manera seria durante 90 minutos. Tenemos que intentarlo, y defender la camiseta del club".



"En el último partido [el problema] fue una cosa mental. Pasaron muchas cosas en poco tiempo. El gol de Cristian Pavón no fue gol, fue offside. … Luego seguimos trabajando en la ofensiva, puede haber habido un penal antes del tercer gol de ellos... Tenemos que seguir jugando. El partido estaba muy cerrado. El cuarto gol pasó en ese período. Teneomos que hablar. Y todo el mundo en la cancha tiene que estar listo para ayudar al equipo durante 90 minutos. No menos. Muchas veces pasa que el equipo que está perdiendo consigue marcar dos goles, como ocurrió con Colorado, que empató el partido contra Kansas City con dos hombres menos. Pero si no lo haces, es malo".

Las ausencias pesan en LA Galaxy."Sin él dividimos mucho más la pelota de lo que deberíamos. Es un jugador que puede manejar la pelota. Es alguien que ayuda a jugar mejor a quienes lo rodean. Eso es lo más importante que perdemos sin Jonathan [Dos Santos]", comentó el platense. "Él ha jugado para grandes equipos como Barcelona y Villarreal, y siempre ha exigido a quienes lo rodeaban que lo intentaran, que jugaran de manera ofensiva. Por eso es un jugador franquicia. Y sufrimos mucho sin él".

"Sin Chicharito [ahora lesionado] perdemos a un jugador franquicia. Intentamos jugar con Cristian Pavón como delantero, para aprovechar su velocidad, pero no estuvo demasiado cómodo. Tenemos otras opciones, lo vamos a decidir en los próximos días. Todo el mundo tiene que trabajar", explicó Barros Schelotto.



"Obviamente, nos faltan jugadores. Tuvimos la rescisión de [Aleksandar] Katai, la lesiones de Chicha y Jona. Son jugadores que impactan. Es lógico que el grupo lo sienta. Más allá de que uno trabaje para que el equipo no lo sienta".

" Javier se fue a Los Ángeles a hacer la recuperación allá", detalló. "Tuvo una lesión muscular en un gemelo y le llevará alrededor de 3 semanas más".

En cualquier caso, GBS no se siente decepcionado por el rendimiento de Javier Hernández. "Él ha jugado 3 partidos con nosotros. Contra Portland marcó el gol, tiró el penal y tuvo otras ocasiones. No es fácil hacer un análisis de este año. Se ha jugado de manera muy pausada. Sería imjusto que yo tome una decisión de hablar de un jugador. Yo estoy conforme con él. A medida que pasen los partidos va a jugar más, va a hacer más goles".



Uno de los cuestionamientos que se han hecho sobre la labor de Barros Schelotto tiene que ver con los pocos movimientos de banquillo que hace en los últimos encuentros. "El hecho de tener 5 sustituciones disponibles no me obliga a hacer las 5. Sí tengo la posibilidad de cambiar algo que yo vea que no está funcionando", comentó. "Me parece que hasta el minuto 70 estábamos bien, no sufríamos. Lo estábamos jugando. Luego renunciamos a jugar de la manera en la que lo habíamos hecho antes".

"Obviamente que no estoy conforme y no estoy contento, y quiero dar el jueves el primer paso y ganar para sentirnos mejor y estar mejor anímicamente", concluyó al referirse al próximo encuentro frente a Houston.