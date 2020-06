Franco Jara, enfocado en el Torneo Especial 'MLS is Back'

Después de varios días de inicio de residencia en el norte de Texas, el martes Franco Jara participó de su primer entrenamiento con FC Dallas y brindó su primera conferencia de prensa como jugador franquicia del club de MLS.

"Estoy feliz, porque después de haber firmado un precontrato en enero ya estaba un poco ansioso por formar parte del equipo", explicó. Su arribo a FCD se definió meses atrás, pero solo pudo incorporarse tras el final de su contrato con Pachuca, en la Liga MX.

Jara mantiene contacto con figuras mexicanas que ahora destacan en MLS. "Con Rodolfo Pizarro y con Alan Pulido siempre mantuvimos conversaciones, ya sea en privado o en las redes sociales. Estoy feliz de estar en una liga con tan buenos jugadores como ellos".



El delantero argentino también se asesoró con compatriotas que en su momento jugaron para FC Dallas. "Hablé con Mauro Rosales y Maxi Urruti. Me ayudaron mucho a sacarme dudas que uno tiene como profesional. Me han ayudado bastante. Quería saber sobre la ciudad, el club, el lugar de entrenamiento y el tema del colegio de los niños".

"El entrenamento de hoy fue un poco raro", expresó. "La bienvenida de mis compañeros fue con la sana distancia que tenemos que tener. Entreno de manera individual para ponerme en forma. Quiero hacerlo lo antes posible para estar a disposición del técnico", agregó Jara, quien rápidamente se puso al día con respecto a los rivales más difíciles de enfrentar o sobre los duelos clásicos de su nuevo equipo.

"Cuando firmé empecé a investigar sobre el funcionamiento de FC Dallas. Veo que a Luchi le gusta jugar. Es un equipo muy intenso. A uno como jugador eso lo motiva. La tenencia de la pelota y ser verticales en el ataque. Espero estar a la altura de lo que el equipo me pida", insistió.



"Sobre el tema futbolístico, estuve en contacto con el técnico Luchi [González]. Me ayudó mucho tener una charla personal. Me dijo cómo le gustaría que juegue, qué tipo de movimientos quiere de mí como delantero. Lo más importantes es tratar de transferir esas charlas a un campo de juego. Ojalá me cueste lo menos posible adaptarme al equipo. Todo lleva un proceso, un tiempo. Pero estoy enfocado en estar lo mejor posible pronto".

Franco Jara llega a FC Dallas con la etiqueta de ser el jugador más caro en la historia del equipo en términos salariales.

"No se si llamarlo presión. No lo siento así", expresó. "En toda mi carrera me he puesto metas de hacer las cosas de la mejor manera posible. Hoy mi meta es dar mucha alegría y devolver la confianza que depositaron para traerme a este equipo. Voy a trabajar para estar al 100, sin importar lo económico. Mi meta es dar las mayores alegrías posibles al club y dejar a todo el mundo tan conformes como se pueda".

"En este último tiempo MLS ha crecido muchísimo", valoró. "Si no estoy mal informado han traído a 30 jugadores de equipos grandes, de ligas importantes. Eso la hace más interesante. Uno quería tener una experiencia como esta. Desde el punto de vista familiar uno buscaba una mejor educación para sus hijos. También formar parte de un club como FC Dallas, tan organizado, con un centro de entrenamiento tan diferente, tan lindo".



El presidente del club texano tuvo entre ceja y ceja a Jara desde 2017, cuando FC Dallas enfrentó a Pachuca por la Liga de Campeones de Concacaf. "Cuando hay rumores de equipos que quieren que formes parte de ellos, hasta que no haya nada en concreto no lo sabes. Yo estuve en contacto como mi agente. Él siempre me informa de opciones al final de cada temporada sobre los clubes interesados en mí. Cuando el presidente me dijo que me buscó desde 2017 me puso feliz, porque después de tanto tiempo hizo lo posible para que forme parte de esta institución".

FC Dallas espera contar con Franco Jara en el Torneo Especial 'MLS is Back', que se jugará durante el verano en Orlando, Florida. "En lo personal, el formato me encanta", aseguró el atacante. "Ya estar jugando cruces de eliminación directa me motiva. Uno tiene que estar concentrado desde el primer partido. El formato que se va a usar es parecido al de un Mundial. Me pone contento. Ojalá pueda tener todo listo, como los papeles. Y, en lo físico, estar a disposición del técnico".

LA DIFÍCIL SALIDA DE MÉXICO

Franco Jara escribió historia en la Liga MX como símbolo del Pachuca. "Estuve casi cinco años en México. Fui muy feliz, no tengo nada malo que decir. Mi familia y yo estuvimos muy bien allí. Pero necesitaba tener otros retos. La oportunidad de FC Dallas fue buena para mí. Todo este tiempo, desde enero, estuve en contacto con este club con el t´ecnico. Me fueron informando de toda la situación, para que me pudiera integrar al grupo lo más rápido posible".



"La situación que se vive en México con respecto a la pandemia y el Covid-19 ... Cada día que pasó fue muy difícil. Estuve 80 días entrenando en casa, en el jardín de mi casa, y es como que la situación no mejoraba. Lo principal en esta situación es la salud; no solo la nuestra sino la de nuestras familias. La cancelación del Torneo Clausura en México fue algo justo. Somos seres humanos, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Hay que pensar en eso. En mi opinión, fue una buena decisión".

"De Pachuca me llevo lo mejor. Gracias a Dios he podido conseguir cosas importantes para mi carrera. He ganado una liga, una Concacaf, jugué un Mundial de Clubes. He quedado como máximo goleador en la historia del club. Esa experiencia uno la puede transmitir, contagiar a los jóvenes. Dije a los directivos de FC Dallas: no vengo a perder el tiempo, vengo a mejorar como futbolista, como persona, y ayudar desde el punto de vista del juego y en lo personal", agregó.



La abrupta cancelación del fútbol en México dejó un amargo sabor de boca para Franco Jara. "Me hubiera gustado irme de una manera diferente. Uno se va un poco triste, porque esto no pasa siempre, de quedar como máximo goleador en la historia del club. Me hubiera gustado despedirme de mis compañeros, cuerpo médico, utileros... Solo pude despedirme por mensaje. Uno es un ser humano, y tiene cariño, amigos y cosas importantes que dejé en México. Creo que estas son las cosas que están pasando y tenemos que experimentar y convivir con ellas. Lo único que quiero decir es agradecer a Pachuca por haberme dado la oportunidad. Y ojalá algún día despedirme en persona de compañeros, cuerpo técnico y dirigentes".

El argentino asegura que no se acordó ningún plan para una eventual despedida oficial con 'los Tuzos'. "No hubo ninguna plática para un partido de despedida en el futuro", aseguró. "No se si [los dirigentes] estarán enojados por la decisión que uno ha tomado".

En esa decisión adoptada por el goleador mucho ha pesado su familia, que llegó con él a Estados Unidos para iniciar la adaptación a un nuevo país: su esposa, sus hijos de 8 y 6 años, y un tercero que está en camino y nacerá en agosto.