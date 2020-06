¿Cuáles son los equipos mejor preparados para el Torneo Especial 'MLS is Back'?

El Torneo Especial 'MLS is Back' es una realidad. Tras el sorteo que dio a conocer la conformación definitiva de todos los grupos del certamen estival ya podemos comenzar a especular sobre los equipos que cuentan con más opciones de ganar la cita de la liga en Orlando , Florida .

Cuando 'MLS is Back' inicie los clubes acumularán casi cuatro meses sin jugar partidos oficiales. De manera lógica, hacer pronósticos con la esperanza de acierto se hace complicado. Pero hay algunos datos que vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, el hecho de contar con un plantel profundo puede ser determinante en un torneo breve, jugado en pleno verano y con altas temperaturas.

El vigente campeón de Major League Soccer también está en nuestra lista. No solo porque cuenta con uno de los planteles más ricos de la liga, sino porque es uno de los equipos 'especialistas' en la evolución en Playoffs o eliminatorias directas. La rápida eliminación en la Liga de Campeones de Concacaf ya se perdió de vista. A todas luces, el cuadro esmeralda (liderado por Nicolás Lodeiro y Raúl Ruidíaz ) es uno de los grandes participantes a vencer en el Torneo Especial .

Que la juventud del plantel del equipo del norte de Texas no nos engañe. El equipo del entrenador Luchi González puede ser uno de los que está mejor preparado para llegar lejos en 'MLS is Back'. Una defensa sólida, un equipo acostumbradísimo a jugar bajo altas temperaturas, un centro del campo pleno de talento nuevo (con una probable mayor resistencia física que sus rivales), y la posibilidad todavía no confirmada que Franco Jara -el nuevo 'killer' del área que se presenta esta semana- pueda comenzar a dejar marca en Major League Soccer en este evento estival. Una receta con altas opciones de éxito.