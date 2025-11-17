Video El Tri revela la gravedad en la lesión del 'Chucky' Lozano

La Selección Mexicana reveló el parte médico de Hirving ‘Chucky’ Lozano que le impedirá jugar ante Paraguay este martes 18 de noviembre en San Antonio, Texas.

El delantero de San Diego FC presenta una “sobrecarga muscular de semimembranoso y semitendinoso” en el muslo posterior izquierdo tras someterse a una resonancia magnética y ecografía musculoesquelética.

El ‘Chucky’ Lozano fue titular en el México vs. Uruguay, pero abandonó el campo antes de finalizar el primer tiempo al sentir una molestia después de tomar el balón y dar un pase. En su lugar entró Gilberto Mora que a la postre fue uno de los mejores jugadores del partido.

Lozano no solo se perderá el México vs. Paraguay, también sería baja de San Diego FC para las Semifinales de Conferencia ante Minnesota United que se disputará el próximo lunes 24 de noviembre.

Duro golpe para el ‘Chucky’ Lozano que busca convencer a Javier Aguirre con el objetivo de estar en la lista final del Mundial 2026.

El futbolista mexicano de 30 años registra 10 goles y nueve asistencias en 32 partidos disputados con San Diego en el 2025.