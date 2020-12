Gustavo Bou, prepara la final del Este inspirándose en Maradona

El domingo (3 pm ET / ABC, ESPN Deportes), se definirá la Conferencia Este de la temporada 2020 de Major League Soccer. Columbus Crew SC y New England Revolution serán los dos equipos en disputa. Si bien el Crew estuvo durante todo el año en la conversación destinada a evaluar a los mejores equipo de la temporada, el explosivo desempeño del Revolution desde su entrada a Playoffs (de los que ha eliminado a Montréal Impact, Philadelphia Union y Orlando City) han convertido al plantel de Bruce Arena en un conjunto al que hay que prestar mucha atención.

"Sabemos que es una final", señaló el delantero de New England Revolution Gustavo Bou tras la práctica del viernes. "Tenemos que estar atentos los 90 minutos, estar fuertes mentalmente y físicamente también. Tenemos que estar tranquilos en todo momento", advirtió. "Si llegamos a convertir primero, mantener la tranqulidad desde el primer minuto. Y si estamos abajo, mantener esa calma para seguir trabajando. Va a ser fundamental para poder afrontar este partido".

Uno de los estandartes del muy buen desempeño de New England en la postemporada reside en la buena relación futbolística entre Bou y el español Carles Gil, recientemente recuperado de una lesión que lo mantuvo fuera de los partdos durante buena parte del año.



"Carles es fundamental para el equipo", señaló el centrodelantero argentino. "Ya vemos las cosas que hace para el equipo. Tanto Carles como yo tratamos de hacer lo mejor para el grupo. Por ahí se ve mucha conexión entre nosotros, porque mi característica es la de retroceder para buscar la pelota y tener más contacto con ella. Es la característica mía y de Carles de combinar y crear las jugadas".

"Estoy muy feliz por mi presente personal", insistió Bou en la conferencia de prensa. "Y también por el equipo, por estar a un paso de conquistar la Conferencia. Desde el día uno me recibieron acá de la mejor manera. Cuando me propusieron la idea de venir, no lo dudé. Tenía excompañeros que estaban acá. Estoy feliz de estar ahora en New England Revolution, aportando mi granito de arena para el bien del equipo".

El ex Xolos de Tijuana es uno de los muchos futbolistas que pasaron recientemente por la Liga MX y hoy tienen un presente destacado en la MLS. "Es espectacular que otros colegas como Lucas Zelarayán (actualmente jugador franquicia de Columbus Crew SC), argentinos o sudamericanos, que hoy en día están en la liga, que estén rindiendo muy bien. Eso me llena de orgullo. Eso abre muchas puertas para otros colegas que quieran venir".



Antes y durante el encuentro de Semifinales de Conferencia Este ante Orlando City (en el que marcó dos tantos), Gustavo Bou homenajeó en reiteradas ocasiones a la figura de Diego Maradona, fallecido pocos días atrás en las afueras de Buenos Aires.

"Como a todo el mundo en el ámbito del deporte, me cayó muy mal la partida de Maradona. Para mí y para todos los argentinos, Maradona nos llenó de felicidad. No lo vi jugar, pero tengo un hermano que ya es grande y lo pudo ver. Cuando yo comencé con el fútbol él siempre me contó de lo que significó Diego. Uno como jugador siempre aspira a ser como los mejores", dijo el atacante.



"Tanto Maradona como Leo Messi son muy importantes para nosotros. Los admiro muchísimo, más allá de que en lo personal no pude conocer a Maradona. Su partida me dejó muy mal. Me quedé muy triste viendo las noticias, y la verdad es que no lo podía creer. Y tampoco podía creer por qué me afectaba tanto. Pero eso es lo que Maradona significa para los argentinos, para los que aman el fútbol, por eso entiendo que me afectó así", reseñó.

"Me salió hacer un simple homenaje, agradeciéndole por todo el fútbol y por todo lo que entregó a Argentina, y para todos los niños a los que en su momento hizo muy felices con muy poco. Maradona es muy grande y va a ser eterno para siempre. Me puso muy mal, quedé muy triste. Ojalá que lo que hice le haya gustado a él y a su familia", concluyó.