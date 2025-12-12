    NFL

    ¡Tom Brady asegura que tiene facultades para regresar a la NFL!

    El regreso del quarterback Philip Rivers provocó que el ahora analista de futbol americano considere el salir del retiro, pero…

    Baudelio García Espinosa
    Tom Brady y su futuro en la NFL.
    A sus 48 años de edad, el exquarterback de New England Patriots, Tom Brady, aseguró que está en condiciones físicas para un regreso al futbol americano de la NFL, tras el retorno de Philip Rivers, quien a sus 44 años, jugará con Indianapolis Colts.

    El siete veces campeón del Super Bowl afirmó en entrevista que está listo para volver, pero no se lo permiten por ser dueño minoritario de los Raiders, así que no puede salir del retiro.

    El analista de futbol americano destacó no estar sorprendido por el regreso de Philip Rivers, quien será mariscal de campo de los Colts el próximo domingo, tras cuatro años de no lanzar un ovoide, como profesional.

    “Si Philip ha estado practicando y haciendo lo que tiene que hacer, entonces todos lo veremos en plenas facultades y con una gran exhibición ante Seattle Seahawks el próximo domingo”, señaló el futuro miembro del Salón de la Fama.

    Para Brady tanto él como Rivers pueden estar de regreso en la NFL debido a que la posición de quarterback requiere de agilidad mental, algo que le enseñaron desde su época colegial con Michigan.

    Tom Brady tendría que renunciar a ser socio minoritario de los Raiders para considerar un regreso al futbol americano de la NFL.

