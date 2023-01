Tuca Ferretti: Miguel Herrera no será entrenador de Selección Mexicana

“Después, la Comisión de Dueños tienen el derecho de proponer alguien más, o decir: ‘está bien, con estos tres tenemos’. Pero ahorita no hay ningún candidato, porque la Comisión de Selecciones Nacionales está en stand by. Ahora, el autopronunciarse sí les interesa. Yo te platico una, el Piojo no va a ser”, proclamó ‘Tuca’ Ferretti durante el programa Futbol Picante de ESPN.