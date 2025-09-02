Prohíben a dos jugadores asistir al Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana
Estos son los futbolistas que no asistirán con el Tricolor para la Copa del Mundo de la FIFA bajo el mando de Eduardo Arce.
La Selección Mexicana Sub-20 dio a conocer una convocatoria previa de 21 jugadores para afrontar el Mundial de la categoría finales de septiembre en Chile y done el conjunto nacional se medirá a Brasil, Marruecos y Chile.
Eduardo Arce, director técnico del Tricolor Sub-20, tiene en su lista sólo a dos jugadores que se encuentran en el extranjero; Obed Vargas, del Seattle Sounders de la MLS; y César Garza, del Dundee FC de Escocia.
Sin embargo, confirmó que Stephano Carrillo y Heriberto Jurado no acudirán al Mundial Sub-20 Chile 2025 debido a que sus respectivos equipos, Dordrecht de Países Bajos y Cercle Brugge de Bélgica, no dieron el permiso para ausentarse.
Cabe recordar que Stephano Carrillo recién salió del Feyenoord para buscar más minutos en la Segunda División de Países Bajos; la figura del Tricolor para Chile 2025 está centrada en Gilberto Mora, quien ya ha estado en la Mayor y forma parte de Xolos de Tijuana.
La mejor actuación de México en un Mundial Sub-20 se dio en Colombia 2011 cuando acabó con la tercera posición tras vencer en el juego por ese puesto a Francia. La de este año en Chile es la segunda consecutiva en Sudamérica tras la de Argentina 2023.
La Selección Mexicana debutará en el Mundial Sub-20 Chile 2025 el próximo 28 de septiembre frente a Brasil a las 17:00 horas tiempo del Centro de México, 19:00 horas tiempo del Este; más tarde se medirá el 1 de octubre a España para cerrar en la Fase de Grupos ante Marruecos el 4 de octubre.