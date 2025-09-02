La Selección Mexicana Sub-20 dio a conocer una convocatoria previa de 21 jugadores para afrontar el Mundial de la categoría finales de septiembre en Chile y done el conjunto nacional se medirá a Brasil, Marruecos y Chile.

Eduardo Arce, director técnico del Tricolor Sub-20, tiene en su lista sólo a dos jugadores que se encuentran en el extranjero; Obed Vargas, del Seattle Sounders de la MLS; y César Garza, del Dundee FC de Escocia.

Sin embargo, confirmó que Stephano Carrillo y Heriberto Jurado no acudirán al Mundial Sub-20 Chile 2025 debido a que sus respectivos equipos, Dordrecht de Países Bajos y Cercle Brugge de Bélgica, no dieron el permiso para ausentarse.

La mejor actuación de México en un Mundial Sub-20 se dio en Colombia 2011 cuando acabó con la tercera posición tras vencer en el juego por ese puesto a Francia. La de este año en Chile es la segunda consecutiva en Sudamérica tras la de Argentina 2023.

La Selección Mexicana debutará en el Mundial Sub-20 Chile 2025 el próximo 28 de septiembre frente a Brasil a las 17:00 horas tiempo del Centro de México, 19:00 horas tiempo del Este; más tarde se medirá el 1 de octubre a España para cerrar en la Fase de Grupos ante Marruecos el 4 de octubre.