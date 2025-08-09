    Mexicanos en el Exterior

    Stephano Carrillo 'desciende' sin iniciar su temporada: tiene nuevo equipo

    El jugador mexicano será cedido a escuadra de la Segunda División de los Países Bajos.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Mexicano ‘desciende’ sin jugar en Europa y ya tiene nuevo destino

    Stephano Carrillo, jugador mexicano, jugará ahora en el Dordrecht de la Segunda División de los Países Bajos, según se dio a conocer de forma oficial también por parte del Feyenoord, todavía dueño de su carta.

    Carrillo jugará con el Dordrecht a préstamo y con la intención de tener una mayor participación que la que tuvo con la escuadra de Rotterdam, equipo el cual le abrió las puertas en el futbol europeo.

    PUBLICIDAD

    Mark Uijl, director deportivo del club, confirmó que Stephano Carrillo necesita acumular minutos de juego para crecer y, eventualmente, regresar a la escuadra de Rotterdam con un pal más predominante.

    Carillo debutó con Feyenoord en meses anteriores, aunque solamente tuvo actividad en tres partidos de la liga de los Países Bajos al quedarse más encuentros en el banquillo de suplentes.

    Además, Stephano Carrillo tuvo actividad con el Feyenoord Sub-21, aunque recién ahora se espera que pueda acoplarse mejor en el futbol de los Países Bajos, ahora en la Eerste Divisie.

    Más sobre Mexicanos en el Exterior

    2 min
    Homenaje a Santiago Gimenez en Feyenoord en partido que es suspendido

    Homenaje a Santiago Gimenez en Feyenoord en partido que es suspendido

    2 min
    Santiago Gimenez tendrá partido de despedida con Feyenoord

    Santiago Gimenez tendrá partido de despedida con Feyenoord

    1 min
    Mateo Chávez anota golazo en su debut con el AZ Alkmaar

    Mateo Chávez anota golazo en su debut con el AZ Alkmaar

    1 min
    Stephano Carrillo es situado fuera de Feyenoord en el mercado de verano

    Stephano Carrillo es situado fuera de Feyenoord en el mercado de verano

    1 min
    Las emotivas palabras de Stephano Carrillo tras debut en Europa

    Las emotivas palabras de Stephano Carrillo tras debut en Europa

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorFeyenoordStephano Carrillo