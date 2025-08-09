Video Mexicano ‘desciende’ sin jugar en Europa y ya tiene nuevo destino

Stephano Carrillo, jugador mexicano, jugará ahora en el Dordrecht de la Segunda División de los Países Bajos, según se dio a conocer de forma oficial también por parte del Feyenoord, todavía dueño de su carta.

Carrillo jugará con el Dordrecht a préstamo y con la intención de tener una mayor participación que la que tuvo con la escuadra de Rotterdam, equipo el cual le abrió las puertas en el futbol europeo.

Mark Uijl, director deportivo del club, confirmó que Stephano Carrillo necesita acumular minutos de juego para crecer y, eventualmente, regresar a la escuadra de Rotterdam con un pal más predominante.

Carillo debutó con Feyenoord en meses anteriores, aunque solamente tuvo actividad en tres partidos de la liga de los Países Bajos al quedarse más encuentros en el banquillo de suplentes.