Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, negó que haya algún tipo de acuerdo de la Selección Mexicana para jugar ante la selección de Argentina, de Lionel Messi, en los siguientes meses.

En conferencia de prensa donde se anunció el partido de México vs. Ecuador en Guadalajara en octubre, el directivo mexicano salió al paso ante los rumores en la prensa.

"Lo de Argentina no es cierto, fue tema que alguien soltó y que agarró un poco de vuelo, no hay nada de veracidad, no está contemplado, no es uno de los rivales para noviembre, lo que sí les puedo adelantar es que vamos a jugar muchos partidos en México y contra muy buenos rivales en distintas plazas".

"No están todavía cerradas las sedes para noviembre, al menos una de las dos será en nuestro país y cuando lo tengamos lo informaremos con mucho gusto".

Después de las palabras de Ivar Sisniega, TUDN pudo saber en voz de Gibrán Araige, que México jugará ante Uruguay en noviembre, con sede en Torreón, aunque aún falta el anuncio oficial de parte de la FMF.

El Tri tendrá amistosos rumbo al Mundial 2026 en los siguientes meses ante Japón, Corea del Sur, Colombia, Ecuador y Uruguay.