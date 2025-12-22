México México termina ranking FIFA en el Top 15, pero por debajo de Estados Unidos La clasificación presentó pocos movimientos debido a la escasa actividad internacional en el tramo final del año.

La FIFA dio a conocer el último ranking mundial de selecciones correspondiente a 2025, una clasificación que presentó pocos movimientos debido a la escasa actividad internacional en el tramo final del año.

En este escenario, la Selección Mexicana se mantiene en la posición 15 del escalafón, conservando su lugar respecto a la actualización anterior y reafirmándose como uno de los equipos mejor posicionados del área de la Concacaf.

El Tricolor aparece un peldaño por debajo de Estados Unidos, que continúa como el líder de la confederación y el mejor representante de la región a nivel mundial. Para México, esta ubicación refleja estabilidad en el ranking, aunque también evidencia la necesidad de sumar resultados positivos en los próximos compromisos si desea escalar posiciones de cara a la Copa del Mundo de 2026.

En la parte alta de la clasificación, España se mantiene como líder, seguida muy de cerca por Argentina, con una diferencia mínima de 3.85 puntos entre ambos combinados. Esta distancia podría reducirse o modificarse con los partidos amistosos previos al arranque del Mundial.

La falta de encuentros oficiales explica la ausencia de cambios relevantes, aunque la FIFA destacó el ascenso de Vietnam, que ganó tres posiciones, y la caída de Malasia, que retrocedió cinco lugares. El próximo ranking podría presentar variaciones importantes con el regreso de la actividad internacional a inicios de 2026.

Clasificación:

.1. España 1877.18

.2. Argentina 1873.33

.3. Francia 1870

.4. Inglaterra 1834.12

.5. Brasil 1760.46

.6. Portugal 1760.38

.7. Países Bajos 1756.27

.8. Bélgica 1730.71

.9. Alemania 1724.15

10. Croacia 1716.88

13. Colombia 1701.3

15. México 1675.75

16. Uruguay 1672.62

23. Ecuador 1591.73

30. Panamá 1540.43

39. Paraguay 1501.5

48. Venezuela 1465.22

49. Costa Rica 1464.24

51. Perú 1459.57

52. Chile 1457.84

65. Honduras 1379.54

76. Bolivia 1329.56

94. Guatemala 1245.77

100. El Salvador 1226.65

132. Nicaragua 1116.86

143. R. Dominicana 1077.49

156. Puerto Rico 1020.07