    ¡Antonio Mohamed ya no levanta la mano por el Tri!

    En entrevista exclusiva el ‘Turco’ asegura que ese tren ya pasó para él y el Tri ya tiene su proyecto a largo plazo.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Antonio Mohamed, técnico del Toluca, fue el invitado esta noche en el programa Línea de 4 donde habló de diversos temas futbolísticos y uno indispensable era el concerniente a la Selección Mexicana.

    Para el ‘Turco’ ese capítulo ya lo cerró al comentar que sí hubo un acercamiento, pero no fue la opción que tomaron los directivos en su momento. “Ese tren ya pasó para mí y así lo dejo, me concentro en otras cuestiones. Actualmente la Selección Mexicana ya tiene un proyecto a largo plazo”, destacó.

    El no ser considerado fue el motivo para que el argentino, ya no insistiera y se enfocara en otros proyectos deportivos.

