    México

    Selección Mexicana: ¿Cuál fue el balance del Tri en el 2025?

    A pesar de las críticas, el equipo de Javier Aguirre conquistó los títulos de Copa Oro y Concacaf Nations League este año.

    Por:Jaime Bernal
    Video Balance del Tri en 2025: Un año de contrastes para la Selección Mexicana

    La Selección Mexicana cerró el 2025 con sensaciones encontradas. Aunque el balance numérico y el palmarés ofrecen argumentos positivos, el rendimiento futbolístico y el cierre del año dejaron más dudas que certezas rumbo al Mundial de 2026 donde será uno de los locales junto a Estados Unidos y Canadá.


    El ciclo encabezado por Javier Aguirre terminó con una derrota 2-1 ante Paraguay en San Antonio, resultado que extendió a seis partidos la racha sin victoria y encendió nuevamente la impaciencia de la afición.

    Números que respaldan el saldo positivo

    En total, el Tricolor disputó 18 partidos a lo largo del año, con un balance de nueve victorias, cinco empates y cuatro derrotas, además de 23 goles a favor y 19 en contra. México logró imponerse con autoridad en el ámbito de la Concacaf, donde firmó seis triunfos y un empate, mientras que ante selecciones de otras confederaciones el desempeño fue más irregular, reflejando una brecha competitiva aún por cerrar.

    Los títulos que marcaron el año

    El principal punto alto del 2025 fue la recuperación del dominio regional. Por primera vez en su historia, México conquistó la Concacaf Nations League, al vencer a Canadá en Semifinales y a Panamá en la Final, ambas con Raúl Jiménez como figura determinante.

    Meses después, la Selección Mexicana completó el doblete al levantar la Copa Oro tras vencer a Estados Unidos en la Final, logrando además el primer bicampeonato del torneo desde 2011.

    Un cierre que dejó inquietudes

    Más allá de los trofeos, el segundo semestre del año evidenció las carencias del equipo. México no logró ganar en sus últimos seis partidos, varios de ellos ante selecciones de Conmebol, UEFA y la AFC, como Suiza, Colombia, Uruguay o Paraguay.

    Estos resultados expusieron la falta de regularidad y un desempeño colectivo que aún no termina de convencer fuera del entorno regional.

    Rotación, dudas y el camino a 2026

    A lo largo de 2025, Javier Aguirre mantuvo una constante rotación, con un promedio de seis cambios por convocatoria, lo que dejó abierta la incógnita sobre la base definitiva del plantel mundialista. Incluso la portería sigue sin un dueño claro.

    Así, el Tri cerró un año “agridulce”: campeón en Concacaf, pero con un rendimiento internacional que obliga a ajustes urgentes si México aspira a competir con mayor solidez en la Copa del Mundo de 2026.

    MéxicoJavier Aguirre

