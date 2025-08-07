    México

    La Selección Mexicana enfrentaría a Lionel Messi y Argentina en octubre

    De acuerdo con medios argentinos el Tri y la Albiceleste reeditarían el duelo de Qatar 2022.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¿Será? En Argentina afirman que la Selección Mexicana volverá a enfrentar a Messi

    La Selección Mexicana tendría una dura prueba a unos meses del Mundial luego de que se diera a conocer que los dirigidos de Javier Aguirre se enfrentaría a Lionel Messi y Argentina.

    De acuerdo con información de TyC Sports, la Albiceleste habría cancelado su gira que tenía programada por China para la fecha FIFA de octubre y en su lugar jugaría ante el Tri en la ciudad de Chicago entre los días 8 y 14.

    PUBLICIDAD

    Cabe destacar que hace unos meses la Selección Mexicana confirmó un partido amistoso frente a Colombia a disputarse el 11 de octubre en Dallas y había trascendido que tres días después se mediría contra Ecuador en territorio mexicano.

    Hasta el momento la Federación Mexicana de Futbol ni la AFA han confirmado el juego entre el Tri y la Albiceleste.

    La última vez que se vieron las caras México y Argentina fue en el Mundial de Qatar 2022 donde la Albiceleste se impuso por 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Pérez.

    MEXICO VS. RIVALES ASIATICOS EN SEPTIEMBRE

    Mientras se resuelve el misterio sobre el enfrentamiento entre México y Argentina, los únicos partidos confirmados que tiene el Tri además de Colombia son ante Japón y Corea del sur.

    El 6 de septiembre se medirán a la selección nipona en el Oakland-Alameda County Coliseum y el 9 ante los coreanos en Nashville.

    Video ¿Cambio generacional en Selección Mexicana? Esto es lo que opina Layún

    Más sobre México

    2 min
    Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA visita TelevisaUnivision

    Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA visita TelevisaUnivision

    2 min
    Así le ha ido a la Selección Mexicana en Copas Mundiales FIFA en casa

    Así le ha ido a la Selección Mexicana en Copas Mundiales FIFA en casa

    2 min
    Estadio Banorte tendrá esta modernización para el Mundial 2026

    Estadio Banorte tendrá esta modernización para el Mundial 2026

    2 min
    El camino de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

    El camino de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Clasificados al momento a la Copa del Mundo de la FIFA 2026

    Clasificados al momento a la Copa del Mundo de la FIFA 2026

    Relacionados:
    MéxicoArgentinaLionel Messi