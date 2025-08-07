Video ¿Será? En Argentina afirman que la Selección Mexicana volverá a enfrentar a Messi

La Selección Mexicana tendría una dura prueba a unos meses del Mundial luego de que se diera a conocer que los dirigidos de Javier Aguirre se enfrentaría a Lionel Messi y Argentina.

De acuerdo con información de TyC Sports, la Albiceleste habría cancelado su gira que tenía programada por China para la fecha FIFA de octubre y en su lugar jugaría ante el Tri en la ciudad de Chicago entre los días 8 y 14.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que hace unos meses la Selección Mexicana confirmó un partido amistoso frente a Colombia a disputarse el 11 de octubre en Dallas y había trascendido que tres días después se mediría contra Ecuador en territorio mexicano.

Hasta el momento la Federación Mexicana de Futbol ni la AFA han confirmado el juego entre el Tri y la Albiceleste.

La última vez que se vieron las caras México y Argentina fue en el Mundial de Qatar 2022 donde la Albiceleste se impuso por 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Pérez.

MEXICO VS. RIVALES ASIATICOS EN SEPTIEMBRE

Mientras se resuelve el misterio sobre el enfrentamiento entre México y Argentina, los únicos partidos confirmados que tiene el Tri además de Colombia son ante Japón y Corea del sur.

El 6 de septiembre se medirán a la selección nipona en el Oakland-Alameda County Coliseum y el 9 ante los coreanos en Nashville.