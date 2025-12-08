Liga MX ¿Álvaro Fidalgo en Selección Mexicana? Esto opina el 'Pollo' Briseño El campeón del mundo sub-17 fue contundente con sus palabras sobre los naturalizados.

Por: Raúl Martínez

Video Ojo a lo que dice ‘Pollo’ Briseño sobre tener a Fidalgo en el Tri

Antonio Briseño, campeón del mundo sub-17 con la Selección Mexicana, señaló que no ve mal que Álvaro Fidalgo sea convocado por Javier Aguirre para el Mundial 2026.

En entrevista para Faitelson Sin Censura, el defensor del Toluca afirmó que los jugadores naturalizados son bienvenidos para jugar con Tri mientras ellos estén convencidos en representar a México de buena forma.

“ Claro, por algo llevan tanto tiempo en México. Muchos (naturalizados) han tenido hijos y han crecido en esta idiosincrasia mexicana y creo que al final de cuentas si ellos durante cinco años quieren representar a México, adelante, y o no tengo ningún problema porque ellos ya demostraron en México que son importantes, que quieren a México y lo van a representar bien, son mexicanos”, aseguró ‘Pollo’ Briseño.

‘POLLO’ BRISEÑO SE RINDE ANTE PAUNOVIC

Antonio Briseño recordó con cariño a Veljko Paunović, ex técnico de las Chivas, donde elogió al serbio y señaló que es se identifica mucho con el estratega, y aseguró que le hubiera gustado que siguiera con el Gudalajara.

“ Me identifico mucho con Paunovic, un tipo de mucha garra y mucho pundonor...El primer torneo de Paunovic hizo 33 puntos, empatamos con América, y llegamos a la final. Y en el segundo hicimos 28 y perdemos con el ‘Turco’ Mohamed, era un entrenador que entendía muy bien lo que era el Guadalajara y me hubiera encantado que siguiera en Chivas”, mencionó Briseño.