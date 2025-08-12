Video ¿Último juego en México? El Tri anuncia sede y rival previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana, en conjunto con el gobierno del estado de Jalisco, anunció que tendrá un partido amistoso ante Ecuador el próximo martes 14 de octubre en Guadalajara.

El encuentro se disputará en el Estadio Akron -Estadio Guadalajara-, que será sede del Mundial 2026 que iniciará el 11 de junio del próximo año.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el gobierno de Jalisco esperan un lleno en la casa de Chivas con unos 50 mil aficionados.

El gobierno de Jalisco calificó el enfrentamiento ante Ecuador como el partido de preparación “más importante” para la Copa del Mundo, ya que podría ser el último partido del Tri en México antes de la justa mundialista.

Además, se espera una derrama económica de más de 200 millones de pesos “entre hospedaje, consumo de alimentos, transporte, compras y servicios”.

La Selección Mexicana se medirá a Ecuador el 14 de octubre, tres días después de enfrentar a Colombia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La noticia llega después de que hace unos días se revelara que Guadalajara recibirá dos partidos de Repechaje para el Mundial 2026, además de los cuatro que albergará de la Fase de Grupos, incluyendo el segundo partido del Tri en el torneo.

La Selección Mexicana regresará a Guadalajara después de un año luego de que en octubre del 2024 derrotara a Estados Unidos por 2-0 con goles de Raúl Jiménez (22') y César Huerta (49').