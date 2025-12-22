México Marcelo recuerda la Final que perdió vs. México y su reacción se hace viral El histórico lateral de Brasil expresó su sentir sobre aquel partido por la medalla de oro de Londres 2012.

Video La inesperada reacción de Marcelo al recordar la Final que perdió vs. México

Marcelo ya no se acordaba de la Final que perdió con Brasil ante México por la medalla de oro en los J uegos Olímpicos de Londres 2012, pero Iker Casillas le abrió una vieja herida.

En una entrevista para el podcast de Youtube de Iker Casillas, su compañero en el Real Madrid, el histórico portero español le preguntó: “¿Qué recuerdas del 2012 en la Final de la Olimpiada?”.

“¿Final de la Olimpiada?... ah sí, ya no me acordaba… contra México”, respondió Marcelo con una sonrisa en el rostro para después decir lo que significó para él aquel torneo.

“Fue mi segunda vez con la selección olímpica y la verdad es que es diferente. Tengo dos medallas, una de bronce y una de plata, y para mí son muy especiales, aunque no haya ganado el oro. Es una cosa de locos”, señaló.

México venció 2-1 a Brasil en Wembley para colgarse el oro. Aquella selección brasileña era dirigida por Mano Menezes y entre su plantel, además de Marcelo, contaba con estrellas como Thiago Silva, Alex Sandro, Juan Jesus, Lucas Moura, Oscar, Alexandre Pato, Leandro Damiao, Danilo, Ganso, Hulk y Neymar.

“La Final perdimos ante México, teníamos todo muy controlado, el equipo era muy bueno, teníamos a Hulk, a Neymar, era un equipazo, pero el futbol es así. Yo me sentí como ir a la guerra con mi selección, sin grandes patrocinadores, comiendo con la gente de todo el mundo y eso para mí fue una realidad muy bonita que viví”, externó Marcelo.

La Selección Mexicana de Luis Fernando Tena se coronó en Wembley con un doblete de Oribe Peralta (1’, 75’), mientras que Brasil descontó con gol de Hulk (90’).