    México (F)

    México cumple ante una prueba complicada llamada Brasil

    Con gol de Greta Espinoza, el Tri Femenil derrota 1-0 a la Selección de Brasil, en partido de preparación ante una buena entrada.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Video Resumen | México cumple ante Brasil al doblegarlo

    La Selección Mexicana Femenil de futbol derrotó 1-0 a su similar de Brasil en partido de preparación para la próxima Copa Mundial. El tanto cayó en el complemento por conducto de Greta Espinoza, quien en un cobro de esquina burló la marcación y remató de cabeza para mover el marcador.

    Buena entrada en el estadio de la Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México, por lo atractivo del encuentro. El cuadro del técnico Pedro López puso en la cancha a lo mejor que tenía disponible y al final de los 90 minutos se llevó la victoria dejando una buena sensación entre la afición mexicana.

    La Selección de Brasil también hizo su parte al ver figuras de talla mundial. La mas destacaba Maranhao, quien fue una seria amenaza para la zaga tricolor.

    México tuvo fortuna ya que dos disparos amazónicos terminaron en el travesaño y poste del arco nacional.

    Con el resultado, México da buena impresión de cara al eliminatorio de la Concacaf.

