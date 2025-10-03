Video ¡Para enmarcar! La convocatoria del Tri que pide foto y rompe el molde

La convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos en la Fecha FIFA de octubre ante Colombia y Ecuador se reveló este 3 de octubre con grandes sorpresas.

Javier Aguirre, por medio de la Dirección General de Selecciones Nacionales, reveló la lista de los jugadores que concentrarán a partir de este domingo 5 de octubre y en donde destacan ausencias fuertes como las de Raúl Jiménez o Edson Álvarez, además de regresos como el de Julián Quiñones, o la 'armada' del América, con Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez (novedad), Erick Sánchez o Luis Malagón.

Otra de las ausencias a notar es la de Chiquete Orozco en esta lista de 25 jugadores.

México enfrentará en primera instancia a Japón el sábado 11 de octubre a Colombia en Dallas , donde se espera una gran asistencia de la afición en el AT&T Stadium.

El último juego será nuevamente en México, como hace un año, cuando ahora se enfrente a Ecuador en el Estadio Akron, como pasó ante Estados Unidos.

CONVOCATORIA DE MÉXICO PARA FECHA FIFA DE OCTUBRE 2025



La ausencia más destacada para Javier Aguirre es la de Gilberto Mora que brilla con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial que se disputa en Chile.