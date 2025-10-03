Convocatoria Selección Mexicana para partidos ante Colombia y Ecuador
Javier Aguirre dio a conocer los 26 jugadores llamados para los compromisos en Estados Unidos y México.
La convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos en la Fecha FIFA de octubre ante Colombia y Ecuador se reveló este 3 de octubre con grandes sorpresas.
Javier Aguirre, por medio de la Dirección General de Selecciones Nacionales, reveló la lista de los jugadores que concentrarán a partir de este domingo 5 de octubre y en donde destacan ausencias fuertes como las de Raúl Jiménez o Edson Álvarez, además de regresos como el de Julián Quiñones, o la 'armada' del América, con Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez (novedad), Erick Sánchez o Luis Malagón.
Otra de las ausencias a notar es la de Chiquete Orozco en esta lista de 25 jugadores.
México enfrentará en primera instancia a Japón el sábado 11 de octubre a Colombia en Dallas , donde se espera una gran asistencia de la afición en el AT&T Stadium.
El último juego será nuevamente en México, como hace un año, cuando ahora se enfrente a Ecuador en el Estadio Akron, como pasó ante Estados Unidos.
CONVOCATORIA DE MÉXICO PARA FECHA FIFA DE OCTUBRE 2025
La ausencia más destacada para Javier Aguirre es la de Gilberto Mora que brilla con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial que se disputa en Chile.
- PORTEROS: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos).
- DEFENSAS: Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv Moscú/Rusia), Johan Vásquez (Genoa/Italia), Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Países Bajos), Jesús Gallardo (Toluca), Ramón Juárez (América), Israel Reyes (América), Kevin Álvarez (América)
- MEDIOS: Marcel Ruiz (Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grecia), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erick Sánchez (América), Diego Lainez (Tigres), Alexis Gutiérrez (América), Luis Romo (Chivas).
- DELANTEROS: Santiago Gimenez (Milan/Italia), Alexis Vega (Toluca), Hirving Lozano (San Diego/MLS), Germán Berterame (Monterrey), César Huerta (Anderlecht/Bélgica), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah/ Arabia Saudita).