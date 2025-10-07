    Selección Mexicana

    México vs. Colombia: Carlos Acevedo prueba el Trionda y así lo califica

    El portero regresa a la Selección Mexicana tras meses ausente y habló sobre el bote y velocidad del balón del Mundial 2026.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Carlos Acevedo sorprende con sus declaraciones tras probar el Trionda

    Carlos Acevedo volvió a una convocatoria de la Selección Mexicana después de más de un año, luego de formar parte del equipo que participó en la Copa América de 2024 aunque no tuvo minutos de juego ante Jamaica, Venezuela ni contra Ecuador.

    Así califica Carlos Acevedo el balón del Mundial rumbo a amistosos, Santos Laguna, no marcha del todo bien en la Liga MX Apertura 2025, pero lo hace con entusiasmo -y contento de reencontrarse con Luis Ángel Malagón y ‘Tala’ Rangel.

    “Muy contento, muy orgulloso de estar otra vez aquí en el CAR, muy feliz por volver a vestir la camisa de México, con muchas ganas y mucho entusiasmo de trabajar y de buscar un lugar.

    “Hay gran talento (de porteros) en México y lo podemos ver jornada tras jornada, la competencia es alta, intensa y preparado para este tipo de oportunidades. A Malagón lo conozco desde niño en fuerzas básicas de Santos; con Tala tuve la oportunidad de estar con él en Copa América”, indicó el guardameta mexicano.

    Rumbo a los partidos amistosos contra Colombia el fin de semana y ante Ecuador la próxima semana, ambas elecciones clasificadas al Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, Carlos Acevedo busca un lugar en el equipo que dirige Javier Aguirre.

    Además, probó ya el balón con el que se disputará la próxima Copa del Mundo de la FIFA, el Trionda, que cumple con características de cada uno de los países sedes que por primera vez en la historia de los Mundiales serán tres.

    “Lo veo muy bien (al Balón Trionda), no lo veo tan botón (sic) como en otras ocasiones. Yo contento y orgulloso de estar con el balón del Mundial y poder probarlo y esperemos estar muchas veces aquí”, señaló Carlos Acevedo en la preparación de la Selección Mexicana hacia el Mundial 2026.

