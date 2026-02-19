México (F) México, ya conoce sus rivales en el Premundial femenil Sub 17 El Tri buscará uno de los cuatro lugares para el Mundial de la categoría que se celebrará en Marruecos este año.

La Selección Mexicana femenil Sub 17 ya conoce a sus rivales para el Premundial de la Concacaf de la categoría que se celebrará en Costa Rica del 17 al 22 de marzo y son: el local Costa Rica, Panamá y Jamaica.

Esto luego del sorteo oficial en el que participaron los ocho equipos clasificados (de 28) en la primera ronda y se unieron a los cuatro representativos mejor ubicados en el ranking de la Confederación: Estados Unidos, Canadá, México y Costa Rica.

Finalmente los 12 conjuntos, quedaron ubicados en tres grupos de cuatro contrincantes y acudirán al Mundial los tres ganadores de los sectores, así como el mejor segundo lugar.

Los grupos quedaron como sigue:

Grupo A

Canadá, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua.

Grupo B

Estados Unidos, Puerto Rico, Haití y Bermudas.

Grupo C

México, Costa Rica, Panamá y Jamaica.