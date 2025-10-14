Video ¡Uruguay manda con sabor Potosino y demuestra su gran momento!

Pedro López dio a conocer la lista de 23 jugadoras que disputarán los juegos de preparación ante Nueva Zelanda en la fecha FIFA de octubre y destacan las seis jugadoras de Tigres que llamó el técnico español.

A la lista del técnico español, le siguen en número las cinco del Pachuca y las cuatro de América.

Destacan una serie de futbolistas consolidadas con las que se busca dar solidez al equipo como Kenti Robles, Greta Espinoza, Rebeca Bernal, Jaqueline Ovalle, María Sánchez y Charlyn Corral.

Los duelo ante Nueva Zelanda se celebrarán el 23 y 26 de octubre próximos, y el primero de jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, mientras el segundo en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Por supuesto, ambos encuentros servirán de preparación rumbo a las eliminatorias rumbo a Brasil 2027 y las comptenecias de la Concacaf por venir.

Convocatoria completa de la Selección Mexicana Femenil para los juegos ante su similar de Nueva Zelanda:

Porteras:

Esthefanny Barreras (Pachuca), Celeste Espino (Chivas), Itzel Velasco (América).

Defensas:

Kimberly Rodríguez (América), Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul), Kenti Robles (Pachuca), Greta Espinoza (Tigres), Reyna Reyes (Portland Thorns), Anika Rodríguez (Tigres), Ana Mendoza (Pumas), Rebeca Bernal (Washington Spirit).

Mediocampistas:

Alice Soto (Rayadas), Karla Nieto (Pachuca), Alexia Delgado (Tigres), Fátima Servín (Rayadas), Aaliyah Farmer (Tigres).

Delanteras:

Jacqueline Ovalle (Orlando Pride), Charlyn Corral (Pachuca), Diana Ordóñez (Tigres), Myra Delgadillo (Pachuca), Kiana Palacios (América), María Sánchez (Tigres), Montserrat Saldívar (América).