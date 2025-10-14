    México (F)

    Tigres lidera la convocatoria del Tri Femenil para los encuentros ante Nueva Zelanda

    Con seis jugadoras, el club regio es el que más futbolistas aporta a la Selección Mexicana dirigida por Pedro López.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡Uruguay manda con sabor Potosino y demuestra su gran momento!

    Pedro López dio a conocer la lista de 23 jugadoras que disputarán los juegos de preparación ante Nueva Zelanda en la fecha FIFA de octubre y destacan las seis jugadoras de Tigres que llamó el técnico español.

    A la lista del técnico español, le siguen en número las cinco del Pachuca y las cuatro de América.

    PUBLICIDAD

    Destacan una serie de futbolistas consolidadas con las que se busca dar solidez al equipo como Kenti Robles, Greta Espinoza, Rebeca Bernal, Jaqueline Ovalle, María Sánchez y Charlyn Corral.

    Los duelo ante Nueva Zelanda se celebrarán el 23 y 26 de octubre próximos, y el primero de jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, mientras el segundo en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

    Por supuesto, ambos encuentros servirán de preparación rumbo a las eliminatorias rumbo a Brasil 2027 y las comptenecias de la Concacaf por venir.

    Convocatoria completa de la Selección Mexicana Femenil para los juegos ante su similar de Nueva Zelanda:

    Porteras:
    Esthefanny Barreras (Pachuca), Celeste Espino (Chivas), Itzel Velasco (América).

    Defensas:
    Kimberly Rodríguez (América), Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul), Kenti Robles (Pachuca), Greta Espinoza (Tigres), Reyna Reyes (Portland Thorns), Anika Rodríguez (Tigres), Ana Mendoza (Pumas), Rebeca Bernal (Washington Spirit).

    Mediocampistas:
    Alice Soto (Rayadas), Karla Nieto (Pachuca), Alexia Delgado (Tigres), Fátima Servín (Rayadas), Aaliyah Farmer (Tigres).

    Delanteras:
    Jacqueline Ovalle (Orlando Pride), Charlyn Corral (Pachuca), Diana Ordóñez (Tigres), Myra Delgadillo (Pachuca), Kiana Palacios (América), María Sánchez (Tigres), Montserrat Saldívar (América).

    Video México deja escapar título de Concacaf ante Canadá

    Más sobre México (F)

    1 min
    La Selección Mexicana Femenil vence por la mínima diferencia a Uruguay

    La Selección Mexicana Femenil vence por la mínima diferencia a Uruguay

    1 min
    Tri Femenil Sub-20 derrota a Canadá en el premundial y México clasifica a la Copa del Mundo

    Tri Femenil Sub-20 derrota a Canadá en el premundial y México clasifica a la Copa del Mundo

    1 min
    La Selección Mexicana Femenil empata en amistoso ante Uruguay

    La Selección Mexicana Femenil empata en amistoso ante Uruguay

    1 min
    México albergará Mundial Femenil de 2031 junto a Estados Unidos

    México albergará Mundial Femenil de 2031 junto a Estados Unidos

    1 min
    Alice Soto marcó doblete en nueva goleada de México sobre Jamaica en partido amistoso

    Alice Soto marcó doblete en nueva goleada de México sobre Jamaica en partido amistoso

    Relacionados:
    México (F)Nueva Zelanda (F)

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD