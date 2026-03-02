México (F) México Femenil golea a Santa Lucía con gol histórico de Charlyn Corral El Tri logró su segunda victoria para mantener el liderato del Grupo A de las Clasificatorias Concacaf W.

Video Resumen | ¡México aplasta a Santa Lucía! 7 goles fueron suficientes para una gran victoria



La Selección Mexicana Femenil volvió a tener actividad en las Clasificatorias Concacaf W al golear 0-7 a Santa Lucía en el estadio Daren Sammy Cricket Ground de Santa Lucía.

Charly Corral brilló en el Tri de Pedro López al anotar dos goles (26’, 64’), uno de ellos histórico al ser el gol número 400 de la selección femenil en partidos de torneos oficiales.

Rebeca Bernal abrió el marcador al minuto 18, mientras que Alexia Delgado (70’), Nicki Hernández (87’) y Diana Ordóñez (90+5’) completaron el triunfo, además de un autogol de Ellaisa Marquis (52’).

La Selección Mexicana Femenil lidera el Grupo A de las Clasificatorias Concacaf W con seis puntos y una diferencia de goles de 20, tras la goleada histórica de 14-0 sobre San Vicente y las Granadinas en su debut en el torneo en noviembre del año pasado.

El siguiente partido de México será contra Islas Vírgenes el próximo 11 de abril y cerrará el torneo contra Puerto Rico, quien también suma dos triunfos, el 19 de abril.

Cabe destacar que, las seis ganadoras de grupo de las Clasificatorias Concacaf W se unirán a Estados Unidos y Canadá -las dos selecciones mejor clasificadas- en el Concacaf W Championship que se jugará en noviembre 2026 y será el torneo clasificatorio al Mundial Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.