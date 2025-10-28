    México

    Javier Aguirre y Rafa Márquez hacen visita a Cruz Azul, y esto es lo que se sabe

    El director técnico de la Selección Mexicana y Rafa Márquez sorprenden al ser captados así.

    Video ¿Qué planean? Javier Aguirre y Rafa Márquez son captados así en visita sorpresiva

    Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, junto con Rafa Márquez y Toni Amor, sus auxiliares en el Tri, realizó una visita a las instalaciones de La Noria del Deportivo Cruz Azul.

    Por medio de unas imágenes difundidas por la FMF, se pudo observar al cuerpo técnico del Tri observando detenidamente el entrenamiento del conjunto cementero.

    Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, fue el encargado de recibir a la comitiva de la Seleección Mexicana, junto con Iván Alonso, director deportivo de la escuadra celeste.

    No es la primera vez que Javier Aguirre visita la práctica de algún equipo de la Liga MX y, es bien sabido, que varios de los elementos de Cruz Azul se han vuelto asiduos en convocatorias de Selección Mexicana como Jorge Sánchez o Carlos Rodríguz.

    Actualmente, la Selección Mexicana se prepara para encarar el Mundial 2026, en donde fungirá como anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá en el máximo evento futbolístico.

    Cruz Azul lucha entre los primeros lugares acutalmente en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Su último resultado fue de un triunfo de 2-0 ante Monterrey.

