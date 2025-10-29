Video Salcedo revela el inesperado gesto del Vasco con él rumbo al Mundial 2026

Carlos Salcedo volvió a las canchas tras superar una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha que lo dejó fuera de las canchas por nueve meses.

Tras jugar dos partidos del Torneo Apertura 2025 con Monterrey y rumbo al Clásico Regio ante Tigres, Salcedo reconoció que aún tiene la cosquilla de regresar a la Selección Mexicana y sueña con disputar el Mundial 2026.

Incluso, el Titán reveló el gesto que tuvo Javier Aguirre con él a inicios de año que lo hacen ilusionarse con ser tomado en cuenta en las próximas convocatorias del Tri.

“Después de mi cirugía me mandó mensaje, me llamó y le dije ‘cuando estaba sano no me llamaba y me lesiono y me llama’”, dijo entre risas el defensa de 32 años.

Salcedo tiene el resto del Apertura 2025 y todo el Clausura 2026 para recuperar su nivel que llegó a mostrar en la Liga MX con Chivas, Tigres y Cruz Azul, y convencer al Vasco.

“Yo me veo en el Mundial 2026 porque siempre ha sido mi ADN, siempre he sido así, no tengo miedo, la gente pensara que es arrogancia, pero no, para mí es confianza, y creo en mis capacidades”, señaló.

Carlos Salcedo destacó que el militar en un equipo como Monterrey les da a él y a sus compañeros la vitrina para ser llamados a Selección Mexicana.

“Somos conscientes que si hacemos un buen torneo y salimos campeones, y el próximo (torneo) también lo seguimos manteniendo, pues es una línea de cuatro muy atractiva para la selección (Arteaga, Guzmán, Chávez o Aguirre), más Fidel, Tecate… hay material de dónde agarrar”, puntualizó.

Rayados recibirá a Tigres este sábado 1 de noviembre en el Estadio BBVA por la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025.