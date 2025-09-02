Video ¡Sin filtro! Marcel Ruiz y Erik Lira cuentan por qué no dieron el salto a Europa

Marcel Ruiz y Erik Lira rompieron el silencio y hablaron sobre la razón por la que no emigraron a Europa pese a ser vinculados con diferentes clubes este verano.

Ambos futbolistas hablaron con la prensa de cara a los amistosos que tendrá la Selección Mexicana ante Japón y Corea del Sur en esta fecha FIFA de septiembre.

Marcel Ruiz dio a entender que no hubo una oferta real del Ipswich Town -segunda división de Inglaterra- como se especuló, pero espera cumplir su sueño europeo tras el Mundial 2026.

“Creo que es algo que me gustaría, ahora no se dio, pero si se da la oportunidad claro que lo haré”, aseguró el mediocampista del Toluca.

Ruiz agregó: “Mi cabeza está aquí en la selección, en Toluca que es lo certero, siempre he dicho que estoy muy contento en Toluca y todavía más contento estando acá representando a mi país”.

Por su parte Erik Lira confirmó que sí hubo una oferta de Europa, pero optó por quedarse en Cruz Azul pensando en la Copa del Mundo.

“Sí fue real, pero es muy difícil a un año del Mundial tomar una decisión así, decidí estar en casa, con mi gente y con mi selección”, explicó el futbolista cementero.