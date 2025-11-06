Video Así se perfila la lista del 'Vasco' para los juegos vs. Uruguay y Paraguay

Este viernes Javier Aguirre presentará la última convocatoria del año para los partidos que sostendrá la Selección Mexicana frente Uruguay y Paraguay de esta fecha FIFA y el ‘Vasco’ ya tiene perfilados a varios jugadores que llamará del futbol mexicano donde habrá algunas sorpresas.

En la portería repetirían los mismos jugadores que estuvieron presentes en la pasada convocatoria que son; Luis Ángel Malagón, Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo.

Algunos defensas de la Liga MX que llamaría Aguirre serían Israel Reyes, Jesús Orozco Chiquete, Jesús Gallardo, entre otros.

En la media cancha sobresalen Luis Romo, Erick Lira, Marcel Ruiz y Erick ‘Chiquito’ Sánchez, y en el ataque Roberto Alvarado, Germán Berterame y A rmando ‘Hormiga’ González que se ganó a pulso su llamado.

Entre las dudas se encuentra Gilberto Mora, que recientemente fue intervenido quirúrgicamente, por lo que se analiza su convocatoria.

Los que brillan por su ausencia en esta convocatoria del ‘Vasco’ son Jorge Sánchez y Kevin Álvarez, que han sido duramente criticados, así como Carlos Rodríguez.

Y futbolistas del exterior destacarían en la convocatoria Hirving 'Chucky' Lozano y la de Obed Vargas, jugadores de la MLS.

La Selección Mexicana jugará este 1 5 de noviembre frente a Uruguay en Torreón y el 18 ante Paraguay en San Antonio, Texas, en sus últimos partidos de preparación del año de cara al Mundial del 2026.