Video ¡Alerta en Cruz Azul! Rotondi pide su cambio por la herida en la cabeza

Nicolás Larcamón, director técnico del Cruz Azul, habló en conferencia de prensa de la ilusión que genera estar en la Liguilla de la Liga MX Apertura 2025, pero también despejó dudas respecto a una posible lesión de Rodolfo Rotondi, quien salió de cambio ante Monterrey tras un fuerte golpe en la cabeza.

“Rodo (Rodolfo Rotondi) tuvo un asunto importante en la cabeza está de alguna manera incómodo, por eso también el cambio fue táctico”, dijo en conferencia de prensa posterior al partido de la Jornada 15 este sábado.

“Sentíamos que era importante no solamente cuidarlo sino aprovechar la oportunidad que tenemos en el recambio de la posición con Omar (Campos) que también es muy fiable y muy decisivo para este tipo de partidos”, ahondó Nicolás Larcamón.

¿QUÉ PASA CON MATEUSZ BOGUSZ EN CRUZ AZUL?

El estratega de La Máquina también habló largo y tendido del polaco, de quien si bien no estuvo por una situación de salud al tener un estado febril, también es cierto que su posición la ha cubierto con creces Luka Romero e incluso hasta el capitán Nacho Rivero.

“ Mate (Mateusz Bogusz) quizás fue un poco víctima del reglamento y de cómo se fue decantando un Luka (Romero) que ocupó una posición de media punta por izquierda que era la que quizás él al principio de la temporada se perfilaba.

“Incluso Nacho (Rivero) nuestro capitán agarró fuerza también en esa posición para los minutos que dejaba Luka como el juvenil que nos venía sumando la cuestión reglamentaria y bueno, a veces en ese orden que adquieren los equipos él fue quedando un poco más relegado”.

Sin embargo, Nicolás Larcamón confía en que el polaco Mateusz Bogusz tenga un “segundo aire” en el torneo ahora que comienza en una etapa decisiva como lo es la Liguilla, a donde ya están clasificados de manera directa.

“Tiene un perfil de juego que no abunda en el plantel esa verticalidad, esa capacidad de uno contra uno ese remate de media distancia, ese jugador que sabe atacar muy bien en espacios abiertos.