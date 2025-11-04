Como parte de su gira por los distintos campamentos de la Liga MX, Javier Aguirre visitó las instalaciones del Toluca previo al duelo que sostendrán los Diablos frente al América por la última jornada del Apertura 2025.

El técnico de la Selección Mexicana estuvo acompañado con parte de su cuerpo técnico y Duilio Davino, director de selecciones nacionales, para presenciar parte del entrenamiento del conjunto Escarlata y platicar sobre el futuro del Tri de cara al Mundial del 2026.

Los seleccionados Alexis Vega, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz fueron los futbolistas que convivieron con el ‘Vasco’ Aguirre donde se puedo apreciar lo bien que se llevan.

Actualmente, la Selección Mexicana y Javier Aguirre se preparan para la próxima fecha FIFA donde enfrentará a Uruguay y Paraguay, donde el Vasco buscará seguir definiendo su equipo para el Mundial del 2026.