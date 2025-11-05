Video Ojo a lo que piensa Cardozo sobre 'Hormiga’ González y Selección Mexicana

Saturnino Cardozo, goleador histórico de Toluca y del futbol mexicano, se rindió ante Armando González quien atraviesa un gran momento con las Chivas y que sueña con el Mundial del 2026.

En entrevista con Línea de 4, el ex jugador de los Diablos Rojos destacó el talento de la ‘Hormiga’ y aseguró que Javier Aguirre debe convocarlo para la justa mundialista.

“ Es fantástico, es un jugador explosivo y técnico que siempre tiene la portería de frente, algo que para mí siempre el centro delantero debe de tener… no importa la edad, si es goleador puede ser un 9 y este chico es goleador porque siempre te hace un gol”

“La vez pasada vi el último partido que jugó contra Pachuca y tuvo dos o tres oportunidades, pero después le toca una, engancha, le pega con la zurda y la clava casi en el ángulo”

“ Veo un jugador que seguramente sería interesantísimo para la Selección, para mí convocar a un jugador no importa la edad, yo no comparto cuando dicen que no tienen que inflarlo, pero hay que inflarlo, a mí me encanta inflar al centro delantero”, indicó Cardozo.

De igual forma comparó el presente de la ‘Hormiga’ González con lo que vivió Santiago Gimenez en el 2022 cuando no fue convocado para el Mundial.

“Yo hubiese llevado a Santi (Qatar 2022) y en este Mundial ya tendría experiencia y hoy, Santi será una sorpresa el Mundial porque no todos sabemos que va a pasar con él e porque será un escenario nuevo para Santi, entonces él ya hubiese tenido un Mundial encima y hoy la exigencia sería diferente porque ya conoce el escenario.

" Y este jugador (la Hormiga) igual, está pasando por un buen momento y por qué no darle la oportunidad de estar… puede ir a competir por un lugar y hay que exigirle al jugador no importa la edad y en la Selección tiene que ir el presente del jugador”, añadió.