"Cuando terminó el torneo que fuimos campeones nos dieron un mes de vacaciones, llegó el Mundial y dije ‘yo el siguiente Mundial quiero estar ahí’. Le dije a mi pareja, ‘ya no vamos a salir de vacaciones, si quieres irte vete tú, me voy a regresar a entrenar’, y regresé como tres semanas antes y me puse a entrenar con la Sub-20 y me fue muy bien.