Guillermo Ochoa Memo Ochoa queda fuera de convocatoria de AEL Limassol tras amistosos con México El portero mexicano no tuvo minutos con México ante Portugal y Bélgica.

Video Memo Ochoa queda fuera de convocatoria de AEL Limassol tras jugar con México

La incertidumbre rodea una vez más al Memo Ochoa tras la conclusión de la fecha FIFA y su concentración con la Selección Mexicana para los juegos amistosos ante Portugal y Bélgica.

Ochoa quedó fuera de la convocatoria de su club AEL Limassol de la primera división de de Chipre para el compromiso de este sábado 4 de abril ante Omonia.

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En su lugar apareció el guardameta Panagiotis Kyriakou y el club logró una contundente victoria de 3-0, pero la ausencia del mexicano ha preocupado a algunos, sobre todo porque Ochoa no tuvo desgaste físico alguno con la Selección Mexicana, más allá de los vuelos y cambios de horario.

Guillermo Ochoa ya lleva casi un mes sin disputar un partido oficial con el AEL Limassol, ya que la última vez que se le vio bajo los tres palos fue el 14 de marzo.