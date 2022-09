Luis Enrique cree que hay mejores jugadores que Sergio Ramos e Iago Aspas para España

"Cada caso lo analizo individualmente, más claro el agua. Habrá alguno que si no juega de aquí al Mundial me lo llevo igual, la meritocracia me hace mucha gracia. Si me tengo que quedar entre lo que hacen en sus clubes y conmigo, escojo lo que hacen conmigo. Prefiero que jueguen en su club pero sé lo que hacen conmigo en ataque y defensa. Cuando hago meritocracia se dice que me olvido del Madrid y si no al revés", sentenció.