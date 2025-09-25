    América

    Zendejas revela festejos planeados en América con dedicatoria a Henry Martín

    La unión del equipo azulcrema queda de manifiesto después de lo que Alejandro Zendejas le dijo a TUDN.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Gol y festejo de Alex Zendejas con dedicatoria especial

    Alejandro Zendejas, jugador del América, reveló los planes que tenía su equipo para el partido ante el Atlético de San Luis de la fecha doble del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    Zendejas fue el único anotador del encuentro y ante esto, reveló a TUDN al término del encuentro que se tenía planeado festejar con dedicatoria a Henry Martín con el gol que anotó, si bien señaló que Fidalgo no le 'hizo segunda'.

    PUBLICIDAD

    Como parte de esto, Zendejas dedicó la victoria al capitán azulcrema y a los lesionados como Jonathan dos Santos, Dagoberto Espinoza y ahora, a Rodrigo Aguirre, y anticipó que habrá festejos también para ellos.

    "Fida y yo teníamos planeado, no se acordó, pero teníamos planeado festejar esto por Henry, ha pasado un año muy difícil y eso enseña la unión en el equipo, el próximo festejo será para Jona, Néstor, Dago, Rodri que pasó por una lesión hoy, pero estos triunfos son más por ellos".

    Además, Alejandro Zendejas volvió a resaltar a André Jardine como un factor de unión en la escuadra americanista y sostuvo que el plantel con el que cuenta el brasileño es un "equipazo" y listo para responder en el momento en el que sea requerido.

    "Es un DT muy especial, nos dio el tricampeonato, es un DT que hace al equipo muy fuerte, nos da unión y confianza fuerte, gracias a él respondemos en la cancha.

    "Tenemos un equipazo, desde hace años, pero hacer esto por los compañeros que pasan mal momento, ojalá puedan regresar pronto", concluyó Zendejas.

    CÁCERES SE SINCERA RESPECTO A LO QUE AMÉRICA DEBE HACER ANTE PUMAS Y NO HIZO


    Por otra parte, Sebastián Cáceres confesó para TUDN que América debe enfrentar el Clásico Capitalino ante Pumas de una forma un tanto distinta a lo que lo hizo ante Chivas y admitió que incluso, ante el Guadalajara pudo haber una falta de motivación.

    "Sabemos que va a ser un partido complicado, los Clásicos son así, quedó demostrado contra Chivas, la diferencia en la tabla no importó, es un plus de motivación, vamos a tener que ajustar cosas y que no nos vuelva a pasar contra Chivas, la motivación quizás, los descansos, va a ser un partido muy lindo".

    Video Sebastián Cáceres es crítico al señalar que América aún debe mejorar

    Más sobre América

    1:59
    Sebastián Cáceres es crítico al señalar que América aún debe mejorar

    Sebastián Cáceres es crítico al señalar que América aún debe mejorar

    1:49
    Gol y festejo de Alex Zendejas con dedicatoria especial

    Gol y festejo de Alex Zendejas con dedicatoria especial

    1 min
    América vence al San Luis y al drama en la Liga MX

    América vence al San Luis y al drama en la Liga MX

    1:22
    La increíble forma en la que América ganó a mitad de semana

    La increíble forma en la que América ganó a mitad de semana

    1 min
    Bufalo Aguirre abandona el San Luis vs. América por golpe en la cara

    Bufalo Aguirre abandona el San Luis vs. América por golpe en la cara

    Relacionados:
    América

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD