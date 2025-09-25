Alejandro Zendejas, jugador del América, reveló los planes que tenía su equipo para el partido ante el Atlético de San Luis de la fecha doble del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Zendejas fue el único anotador del encuentro y ante esto, reveló a TUDN al término del encuentro que se tenía planeado festejar con dedicatoria a Henry Martín con el gol que anotó, si bien señaló que Fidalgo no le 'hizo segunda'.

Como parte de esto, Zendejas dedicó la victoria al capitán azulcrema y a los lesionados como Jonathan dos Santos, Dagoberto Espinoza y ahora, a Rodrigo Aguirre, y anticipó que habrá festejos también para ellos.

"Fida y yo teníamos planeado, no se acordó, pero teníamos planeado festejar esto por Henry, ha pasado un año muy difícil y eso enseña la unión en el equipo, el próximo festejo será para Jona, Néstor, Dago, Rodri que pasó por una lesión hoy, pero estos triunfos son más por ellos".

Además, Alejandro Zendejas volvió a resaltar a André Jardine como un factor de unión en la escuadra americanista y sostuvo que el plantel con el que cuenta el brasileño es un "equipazo" y listo para responder en el momento en el que sea requerido.

"Es un DT muy especial, nos dio el tricampeonato, es un DT que hace al equipo muy fuerte, nos da unión y confianza fuerte, gracias a él respondemos en la cancha.

"Tenemos un equipazo, desde hace años, pero hacer esto por los compañeros que pasan mal momento, ojalá puedan regresar pronto", concluyó Zendejas.

CÁCERES SE SINCERA RESPECTO A LO QUE AMÉRICA DEBE HACER ANTE PUMAS Y NO HIZO



Por otra parte, Sebastián Cáceres confesó para TUDN que América debe enfrentar el Clásico Capitalino ante Pumas de una forma un tanto distinta a lo que lo hizo ante Chivas y admitió que incluso, ante el Guadalajara pudo haber una falta de motivación.

"Sabemos que va a ser un partido complicado, los Clásicos son así, quedó demostrado contra Chivas, la diferencia en la tabla no importó, es un plus de motivación, vamos a tener que ajustar cosas y que no nos vuelva a pasar contra Chivas, la motivación quizás, los descansos, va a ser un partido muy lindo".