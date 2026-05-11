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    Así se fue Jardine del Olímpico Universitario tras quedar eliminados ante Pumas

    El técnico de América abandonó de esta manera CU luego de que América fue eliminado por Pumas.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Así se fue André Jardine del Olímpico Universitario tras quedar eliminados ante Pumas

    América tuvo un par de regresos sorprendentes en la serie de Cuartos de Final del Clausura 2026 ante Pumas, pero finalmente quedó eliminado tras un extraordinario 6-6 global y luego del partido de vuelta celebrado en el Estadio Olímpico Universitario, André Jardine abandonó el campo con una emotiva imagen.

    Tras el empate, que le dio el pase a los universitarios por su mejor posición en el torneo regular, el director técnico de las Águilas caminó sobre el terreno de juego detrás de sus jugadores entre los gritos de seguidores y rivales.

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    Su gesto de tristeza en su rostro era palpable e incluso se puede ver alguna lágrima mientras trataba de aguantar sus emociones golpeándose con una palma una de las piernas.

    Avanzó apresurado y antes de perderse en el túnel, hacía el vestidor del visitante aplaudió a los suyos y con la mirada baja, y con un beso a Rodolfo Cota, que recibió a todos los americanistas en la entrada del túnel, dejó el campo limpiándose la nariz.

    Todavía en la conferencia de prensa posterior, habló y no quiso adelantar ni negar si se queda en el equipo de Coapa de cara al siguiente toneo.

    "El cargo del entrenador de América, es una silla siempre muy pesada y estás al servicio del patrón y del presi. Aquí voy a estar mientras ellos me quieran, mientras crean que estoy a la altura de este puesto que no es nada fácil", expresó

    Video André Jardine se sincera sobre su futuro tras ser eliminado por Pumas
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