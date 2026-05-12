Liga MX André Jardine deja mensaje a la afición del América tras la eliminación El técnico de las Águilas se pronunció a través de redes sociales luego del juego ante Pumas.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Sentido mensaje de Jardine al americanismo

América quedó eliminado del Clausura 2026 de la Liga MX al caer en la fase de Cuartos de Final ante Pumas, un encuentro que hizo vibrar a más de uno dentro y fuera del estadio.

Tras el juego André Jardine, técnico de América, habló sobre su continuidad al frente del equipo, donde dejó todo en manos de los dirigentes de la institución.

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Este día, a través de redes sociales, el técnico brasileño mandó un mensaje a través de sus redes sociales donde reflexionó sobre la derrota y lo que significa estar al frente de este equipo.

La reflexión de André Jardine tras la eliminación

“El futbol a veces sabe ser cruel, y eso fue lo que vimos ayer. Los detalles hacen toda la diferencia. No importa cuánto creas merecerlo, siempre habrá un poste, un centímetro, un acontecimiento improbable que puede separarte de aquello por lo que has dado la vida trabajando”.

“Lo que nos define, sin embargo, es el camino. Es cómo reaccionamos ante la adversidad, cómo nos unimos, cómo reconocemos los errores, cambiamos y planeamos los aciertos”.

“No podría estar más orgulloso de este grupo de jugadores, por su entrega, su valentía y la forma en que todos, sin excepción, hicieron suya la identidad americanista”.

“Duele, claro que duele. Pero también fortalece. Este escudo exige carácter, y este grupo lo tuvo hasta el último segundo. Hoy toca asumir el golpe, aprender y levantarnos, porque las historias importantes también se escriben desde noches como esta”.