Liga MX Brian Rodríguez enfureció al ver los tres goles de Pumas sobre América en CU La cámara de TUDN captó de cerca a el Rayito y sus reacciones a los tres goles de los universitarios.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Cámara de TUDN capta reacción de Brian Rodríguez a los goles de Pumas

El domingo pasado, América quedó eliminado del Clausura 2026 de la Liga MX en la fase de Cuartos de Final a manos de Pumas, un duelo vibrante en los 90 minutos.

La escuadra de Pumas se fue rápidamente al frente en el marcador, incluso se fue arriba 3-0 en el juego sobre las Águilas, que no pudieron reaccionar en ese lapso de partido.

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Brian Rodríguez, uno de los mejores en la cancha por América, fue captado por la cámara de TUDN en todo momento del juego y la reacción del jugador uruguayo dio mucho de qué hablar.

El el primer gol de la UNAM, Brian se queda helado, despierta y corre a la banda para pedir el fuera de juego de Rubén Duarte, solicitud que no procedió.

La segunda anotación cae en un tiro de esquina, Rayito no estaba dentro del área, ve el gol de Nathan Silva de lejos, ahí comenzó a enfurecer y soltó algunas indicaciones a sus compañeros.

En el tercer gol, que fue un contragolpe que definió Jordan Carrillo, Rodríguez inmediatamente se dirige a la banca, les grita a sus compañeros, enfurece, se pregunta qué pasó y después hace un gesto como de desaprobación total.

Al final, América alcanzó en el marcador y estuvieron a un gol de hacer una remontada de antología en Ciudad Universitaria.