    Liga MX

    Rodolfo Cota renueva contrato con las Águilas del América

    El arquero mexicano seguirá defendiendo la cabaña azulcrema para los próximos torneos.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Rodolfo Cota renueva con América hasta junio del 2027

    América inicia su planeación para el Apertura 2026 de la Liga MX con la conformación del plantel, mismo que hasta el momento no ha reportado bajas ni altas, pero sí una renovación.

    Se trata del portero Rodolfo Cota, quien habría terminado su relación contractual con León para firmar por un año más con las Águilas, esto es hasta junio del 2027, de acuerdo con información de César Luis Merlo, especialista en fichajes del futbol internacional.

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    El arquero se volvió el arquero titular en este Clausura 2026 a raíz de la lesión de Luis Ángel Malagón, quien se lesionó el tendón de Aquiles en un partido de Concacaf.

    Rodolfo Cota llegó al América en el Apertura 2024, llegó como un refuerzo y ha sido campeón de Liga MX y Campeón de Campeones con las Águilas.

    Aunque se espera que Luis Ángel Malagón regrese a la pelea por la titularidad después de mostrar mejoría en su lesión, Cota tendrá la responsabilidad de ser el portero fijo en el cuadro de Coapa.

    Este Clausura 2026 que está por terminar, Rodolfo disputó ocho partidos de fase regular completos, además de la Liguilla y Concacaf.

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