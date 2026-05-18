Liga MX Auxiliar técnico de Jardine, Victor Gomes, se despide del América de cara al Apertura 2026 El elemento azulcrema se despidió con una serie de emotivos videos.

Video ¡América sufre su primera baja de cara al Apertura 2026!

El Club América ha sufrido su primera baja en la Liga MX tras la eliminación ante Pumas y pensando en el torneo Apertura 2026 de Liga MX.

Se trata del ahora exauxiliar técnico de André Jardine, el también brasileño Paulo Victor Gomes, quien terminó su ciclo en el Nido de Coapa y agradeció a la afición azulcrema por los tres años que permaneció en el club.

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"Gracias, Club América, por regalarme uno de los capítulos más especiales de mi vida.

"Hoy me toca cerrar esta etapa para asumir un nuevo desafío, pero me voy con el corazón lleno de gratitud y recuerdos inolvidables de todo lo que vivimos juntos.

"Fueron tres años increíbles, marcados por trabajo, aprendizaje, títulos y una conexión muy especial con este club y su gente.

Gracias de manera especial a Jardine por la confianza y por invitarme a vivir esta aventura. Siempre será un inmenso orgullo haber formado parte de esta historia".

Paulo Victor, de 37 años, iniciará su carrera como entrenador al ganarse una oportunidad con el equipo de sus amores: la Selección de Brasil.