Liga MX América busca un delantero importante y tiene bajas definidas En Insiders dieron los nombres de los jugadores que no entran en planes de las Águilas para el siguiente torneo de la Liga MX y sobre si Henry Martín continuará o no.

Video América busca un delantero importante y tiene bajas definidas para el Apertura 2026

El torneo comienza a prepararse por parte de las Águilas del América luego de su eliminación a manos de Pumas en los Cuartos de Final de la Liga MX Clausura 2026 y que deja en el ‘alambre’ la continuidad de varios de sus elementos, algunos se irán tras acabar su contrato y otros con destino incierto.

De acuerdo con Javier Rojas en Insiders de TUDN, hay salidas confirmadas del equipo de Coapa como son las de Néstor Araujo y Cristian Borja. Hay un caso, el de Jonathan dos Santos, que no se ha definido si se retira o no.

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Borja, por el tema contractual sí sale, aunque aún no se ha manifestado sobre una posible renovación. En tanto, el defensa mexicano de 23 años de edad, Ralph Orquin, es una salida cantada porque termina su contrato de una forma no tan agradable como hubieran querido.

¿SE VA O SE QUEDA HENRY MARTÍN EN EL AMÉRICA?

Luego de fallar un penal en los Cuartos de Final de vuelta frente a Pumas que fue factor para la eliminación del América en la Liguilla del Clausura 2026, la continuidad de Henry Martín en las Águilas está en duda.

“En el caso de Henry Martín, quien ha hecho mucho ruido a través de unos medios, hasta hoy me dicen es el capitán del América. La presidencia, más allá de los cambios a nivel operativo como la salida de Héctor González a partir del 30 de julio, la presidencia sigue contando con él.

“Van a escuchar las inquietudes que tenga (Henry Martín), si busca o no una revancha, pero lo oficial es que es el capitán de las Águilas”, indicó Javier Rojas en Insiders de TUDN.

Finalmente, lo que sí está claro es que América busca refuerzos, uno de ellos es un centro delantero importante, pero hasta el momento lo que se maneja entorno a Henry Martín sobre si se va al Atlante o no es que no.