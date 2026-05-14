Liga MX Henry Martín lamenta el haber fallado el penal y pide perdón a americanistas El delantero de las Águilas asegura sentirse muy triste por lo que ocurrió en el partido ante Pumas, al no encontrar excusas, ni palabras.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Henry Martín, al momento de la falla. Imagen De X.

A tres días de la eliminación de las Águilas del América ante los Pumas, en los Cuartos de Final del Clausura 2026. El delantero mexicano, Henry Martín, usó sus redes sociales para explicar el triste momento por el que atraviesa, tras fallar el penal ante los Universitarios.

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Martín asegura que han sido días muy difíciles y no hay un solo momento en el que no piense en ese penal, que pudo haber dado el pase a Semifinales.

“Me duele muchísimo. Me duele por mis compañeros, por el enorme esfuerzo que hizo este equipo, pero sobre todo por ustedes, que nunca dejaron de creer”.

Sé lo que representa este club. Sé lo que significa ponerse esta camiseta y defender estos colores. Por eso sé que les fallé. No hay excusas, no hay palabras que cambien lo que pasó. Hay jugadas que se quedan para siempre en la cabeza… y ésta es una de ellas.

No me voy a esconder. Me toca aceptar la responsabilidad, como capitán, como americanista y como alguien que ama profundamente este club. Entiendo su enojo, su tristeza y su decepción, porque yo también la siento. Me duele fallarle a una afición que merece siempre celebrar campeonatos.

Quiero pedirles perdón de corazón. Perdón por no haber podido darles esa alegría que merecían. Perdón porque sé cuánto soñábamos con otra noche histórica y estuvimos a nada de lograrlo. Y quiero darles las gracias. Gracias por jamás abandonarnos. Gracias por alentarnos cuando todo parecía perdido.

Gracias por demostrar otra vez por qué la afición del América es la más grande. Ver cómo el estadio seguía creyendo después de un 3-0 en contra, es algo que jamás voy a olvidar.