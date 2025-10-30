¿Ya no es equipo grande? Pumas responde a señalamientos
Rodrigo López y JJ Macías refieren lo que vive el conjunto de la UNAM en el cierre del Apertura 2025.
En Pumas respondieron respecto a los cuestionamientos sobre si el conjunto universitario dejó de ser considerado "grande" dentro de la Liga MX tras sus más recientes actuaciones, especialmente en el Torneo Apertura 2025.
Al respecto, Rodrigo López, elemento del conjunto de la UNAM, dejó en claro que si bien existe la posibilidad de que Pumas quede fuera de la Liguilla en el presente Apertura 2025, esto no hace que la escuadra universitaria pierda grandeza.
"Somos conscientes de la institución que representamos, más allá del equipo de futbol, representamos a la máxima casa de estudios, y a una afición gigante. Y obviamente que nosotros como jugadores queremos darles todo, todo, todo de verdad, porque nosotros también lo soñamos, nosotros queremos ser campeones, si vamos a la Copa de la Champions, queremos todo, como cualquier equipo, y nosotros nos preparamos para eso".
A pesar de la carga histórica a cuestas del conjunto universitario, Rodrigo López admitió que hay deuda en el conjunto dirigido actualmente por Efraín Juárez por lo mostrado hasta el momento en el Apertura 2025 y en donde faltan todavía dos jornadas por disputarse.
"Evidentemente que nos sentimos en deuda, porque para empezar nos sentimos en deuda con nosotros mismos, y eso hace que se vuelva una carrera. Y bueno, no creo que este jueves volvamos un equipo chico, porque creo que las mismas preguntas que nos hacen es porque es México, entonces nosotros estamos haciendo todo para reflejarnos en la cancha, y confiamos en que nuestro trabajo nos va a llevar tarde o temprano, no puedo decir en la fecha, ahora si pudiera, nos va a llevar tarde o temprano a eso que creemos nosotros como jugadores y todos nosotros".