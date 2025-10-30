¿Ya no es equipo grande? Pumas responde a señalamientos

Video ¡Última hora! Esta es la verdad sobre la llegada de Anselmi a Pumas

En Pumas respondieron respecto a los cuestionamientos sobre si el conjunto universitario dejó de ser considerado "grande" dentro de la Liga MX tras sus más recientes actuaciones, especialmente en el Torneo Apertura 2025.

Al respecto, Rodrigo López, elemento del conjunto de la UNAM, dejó en claro que si bien existe la posibilidad de que Pumas quede fuera de la Liguilla en el presente Apertura 2025, esto no hace que la escuadra universitaria pierda grandeza.

"Somos conscientes de la institución que representamos, más allá del equipo de futbol, representamos a la máxima casa de estudios, y a una afición gigante. Y obviamente que nosotros como jugadores queremos darles todo, todo, todo de verdad, porque nosotros también lo soñamos, nosotros queremos ser campeones, si vamos a la Copa de la Champions, queremos todo, como cualquier equipo, y nosotros nos preparamos para eso".

A pesar de la carga histórica a cuestas del conjunto universitario, Rodrigo López admitió que hay deuda en el conjunto dirigido actualmente por Efraín Juárez por lo mostrado hasta el momento en el Apertura 2025 y en donde faltan todavía dos jornadas por disputarse.