    Club Tijuana

    Xolos y Gil Mora festejan como Aldo de Nigris y terminan con derrota

    Durante el primer gol del Tijuana ante Puebla, el festejo imitó al ganador de La Casa de los Famosos, pero todo acabó mal.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Xolos festeja a lo Aldo de Nigris y pierden

    En el último mes hay dos temas que han llamado la atención de los mexicanos, la primera, la gran actuación del Gilberto Mora no solo con su equipo, Xolos, sino en Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 y otra, el Final de la casa de los Famosos y su ganador, Aldo de Nigris.

    Pero qué pasa cuando estos dos elementos se juntan en en partido de futbol, pues que las cosas se salen de control, se vuelve la locura y todo termina en un video viral, como lo que pasó en el encuentro entre Puebla y Tijuana de la Jornada 13 de la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Así es, durante el primer gol de Tijuana a Puebla, mismo que anotó Kevin Castañeda a los 50 minutos por la vía del penal, el festejo se volvió la locura cuando los elementos de los Xolos festejaron al más puro estilo de Aldo de Nigris, ganador de la casa de los Famosos 2025.

    Con el bailecito que caracterizó a Aldo de Nigris durante su participación en el programa, Gil Mora, Kevin Castañeda y Shamar Nicholson hicieron estallar las redes sociales al tiempo que hacían soñar a la afición fronteriza con una victoria.

    Incluso, el mismo Aldo de Nigris, al ver uno de los videos de la celebración de los tres jugadores de Xolos en Instagram, donde fue arrobado, comentó la publicación con dos caritas rojas y sudorosas como cuando la cosa está caliente.

    Finalmente, el festejo fue apagado y todo terminó mal, ya que tras ir ganando por dos goles de ventaja, Tijuana terminó sucumbiendo ante Puebla tras una espectacular voltereta de los Camoteros que también hizo estallar el Estadio Cuauhtémoc.

    Más sobre Liga MX

    1:43
    ¡Remate implacable! Golazo de San Luis, Macías la manda al fondo

    ¡Remate implacable! Golazo de San Luis, Macías la manda al fondo

    4:00
    ¡San Luis abre el marcador! Joao Pedro desde el manchón penal para el 1-0

    ¡San Luis abre el marcador! Joao Pedro desde el manchón penal para el 1-0

    2 min
    Puebla da voltereta y derrota a Tijuana en la Jornada 13 de la Liga MX

    Puebla da voltereta y derrota a Tijuana en la Jornada 13 de la Liga MX

    1 min
    Gilberto Mora aparece en portada en Europa y explota su interés

    Gilberto Mora aparece en portada en Europa y explota su interés

    0:33
    ¡Rueda el balón en el Alfonso Lastras! San Luis vs. Atlas EN VIVO AQUÍ

    ¡Rueda el balón en el Alfonso Lastras! San Luis vs. Atlas EN VIVO AQUÍ

    Relacionados:
    Club Tijuana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD