En el último mes hay dos temas que han llamado la atención de los mexicanos, la primera, la gran actuación del Gilberto Mora no solo con su equipo, Xolos, sino en Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 y otra, el Final de la casa de los Famosos y su ganador, Aldo de Nigris.

Pero qué pasa cuando estos dos elementos se juntan en en partido de futbol, pues que las cosas se salen de control, se vuelve la locura y todo termina en un video viral, como lo que pasó en el encuentro entre Puebla y Tijuana de la Jornada 13 de la Liga MX.

PUBLICIDAD

Así es, durante el primer gol de Tijuana a Puebla, mismo que anotó Kevin Castañeda a los 50 minutos por la vía del penal, el festejo se volvió la locura cuando los elementos de los Xolos festejaron al más puro estilo de Aldo de Nigris, ganador de la casa de los Famosos 2025.

Con el bailecito que caracterizó a Aldo de Nigris durante su participación en el programa, Gil Mora, Kevin Castañeda y Shamar Nicholson hicieron estallar las redes sociales al tiempo que hacían soñar a la afición fronteriza con una victoria.

Incluso, el mismo Aldo de Nigris, al ver uno de los videos de la celebración de los tres jugadores de Xolos en Instagram, donde fue arrobado, comentó la publicación con dos caritas rojas y sudorosas como cuando la cosa está caliente.