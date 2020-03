Vucetich cree que la Liga MX tardó en parar

Víctor Manuel Vucetich , director técnico del Querétaro , consideró que la Liga MX tardó en parar ante la contingencia por el coronavirus aunque dijo que eso pudo deberse a que México no vivía una etapa seria de la pandemia.

"Creo que, principalmente, por los pocos casos que había, quizás no se tomaba esa determinación, además de que se esperaba una señal del Presidente de México, evidentemente no hubo, sí nos tardamos un poquito, no se puede medir lo deportivo con lo que es la vida de una sola persona", dijo para Línea de 4.