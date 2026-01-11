Liga MX Se tatúan a Alexis Vega tomando cerveza y así reacciona el futbolista del Toluca Una fan utilizó la polémica imagen para inmortalizar el bicampeonato de los Diablos Rojos en su piel.

Video Fan se tatúa a Alexis Vega bebiendo cerveza y así reacciona el jugador

Alexis Vega recibió el homenaje más raro de su carrera luego de que una aficionada del Toluca se tatuara la imagen de él tomando cerveza en pleno partido para celebrar el bicampeonato de los Diablos Rojos.

La aficionada Sophía Henríquez Avendaño, que también es periodista, compartió en sus redes sociales la foto del tatuaje en su brazo izquierdo y reveló el motivo del porqué eligió esa polémica imagen para inmortalizar a Alexis Vega en su piel.

“Un día, Alexis Vega hizo esto en un partido. En ese momento supe que se sentía en casa, estaba en un lugar seguro donde ya no lo juzgarían.

“Prometí que si nos daba la 11 me tatuaría ese momento. Con él llegó la 11 y la 12, después de 15 años esperando. Hoy cumplí mi promesa”, escribió la fan de los Diablos Rojos en su cuenta de X.

Que chingón te quedó 🔥 Palabra cumplida espero saludarte pronto 🙌🏼 https://t.co/XtqurVbbXP — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) January 11, 2026

Sophía también se tatuó las palabras “Conf11a” y “Uni2” que fueron clave en el plantel del Toluca para conquistar el bicampeonato de la mano de Antonio ‘Turco’ Mohamed.

La foto del tatuaje fue vista por el propio Alexis Vega que no dudó en compartir su post y mencionó: “qué chingón te quedó. Palabra cumplida, espero saludarte pronto”.

La imagen de Alexis Vega tomando cerveza fue de la visita del Toluca al Atlético de San Luis en el Clausura 2024. En pleno festejo, la afición potosina lanzó vasos de cerveza a la cancha y el delantero reaccionó levantando uno para darle un sorbo.

En aquel partido de la Jornada 16, el Toluca, que ya era dirigido por el ‘Turco’ Mohamed, goleó por 1-5 al San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.