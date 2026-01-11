    Liga MX

    Franco Rossi se perfila a ser el cuarto refuerzo del Toluca en el Clausura 2026

    Los Diablos Rojos están muy cerca de cerrar a su nuevo delantero que suplirá la baja de Robert Morales.

    Por:Kevin R. Yu
    Mohamed cocina su cuarto refuerzo en Toluca.
    Mohamed cocina su cuarto refuerzo en Toluca.
    Imagen MEXSPORT

    Tras vencer al Monterrey en la Jornada 1, Toluca está muy cerca de cerrar a su cuarto refuerzo para el Torneo Clausura 2026 donde busca emular lo hecho por América y levantar un histórico tricampeonato de Liga MX.

    Hace unos días, el ‘Turco’ Mohamed adelantó que buscaba en el mercado a un centro delantero para reemplazar la baja de Robert Morales que fichó con Pumas.

    Este domingo, se reveló el nombre del que podría ser el próximo y quizá último refuerzo de los Diablos Rojos para el Clausura 2026, pues según el periodista César Luis Merlo, el conjunto escarlata está en negociaciones avanzadas por Franco Rossi.

    El delantero uruguayo de 23 años milita en el Cerro Largo de la Primera División de Uruguay con el que registra 10 goles y tres asistencias en 38 partidos.

    Franco Rossi también jugó en el Tacuarembó FC de la Segunda División uruguaya, donde marcó siete goles y dio una asistencia en 49 encuentros.

    Franco Rossi llegaría al Toluca para fortalecer la banca del ‘Turco’ Mohamed, tomando en cuenta que su centro titular es el portugués Paulinho.

    Además del Clausura 2026 que tendrá una Liguilla sin seleccionados mexicanos por el Mundial 2026, los Diablos Rojos disputarán este semestre la Concacaf Champions Cup, por lo que Mohamed necesita un plantel basto para solventar cualquier baja.

    Franco Rossi se uniría a Sebastián Córdova, Jorge Díaz Price y Pavel Pérez como los refuerzos del Toluca en este mercado de transferencias.

    Liga MXToluca

